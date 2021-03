BT anmelder fire filmer fra Cine Latino

Denne uken avholdes den årlige filmfestivalen Cine Latino på Bergen Kino.

Filmen «Executive order» er tematisk brennaktuell, med BLM-bevegelsen friskt i minne og «Mustafa Hassan»-saken her hjemme, skriver BTs anmelder.

Lars Frøyshov Filmanmelder

Festivalen er et underbruk av Bergen internasjonale filmfestival, og viser utelukkende latinamerikansk film.

Filmene vises på konsertpaleet 18.–21. mars, men er også tilgjengelig for strømming etter festivalen.

BTs anmelder har sett fire av filmene som står på årets program.

Fakta Filmfestivalen Cine Latino Cine Latino er en filmfestival dedikert til latinamerikansk film, og arrangeres i 2021 for tredje gang av Bergen internasjonale filmfestival.

Festivalen arrangeres med støtte fra Bergen kommune, Fritt Ord og Vestnorsk Filmsenter.

Festivalsjef Håkon Tveit er universitetslektor i Latinamerikansk kultur, historie og litteratur ved UiB, ansvarlig for skoleprogrammet på BIFF og filmanmelder i Dag og Tid.

Fem av de syv siste Oscar-prisene for beste regi har gått til latinamerikanere. Det lages over 700 filmer årlig i regionen, i 2020 ble én av disse vist på norsk kino.

I tillegg til ordinære visninger tilbyr festivalen spesialvisninger, regissørsamtaler, servering av latinamerikansk mat og kunstneriske innslag. Les mer

«Nothing But The Sun»

Regi: Arami Ullón. Paraguay, Sveits 2020

Filmen er lavmælt og avslappet i tone og stil. Det er flotte bildekomposisjoner og den lave summingen fra kassettspilleren går som en rød tråd gjennom hele filmen.

Mateo er en godt voksen mann fra ayoreofolket, urinnvånere som lever i Paraguay og Bolivia. Utstyrt med en gammel kassettspiller, pakket nøysomt inn i en svart plastpose, spiller han inn sanger og samtaler i et forsøk på å bevare og minnes en kultur som står i fare for å forsvinne.

Livet som ayoreo i 2020 preges av fattigdom og lediggang. Et folk som får utøve verken sin kultur eller religion, tvunget vekk fra sine opprinnelige landområder som resultat av misjonering, krig, avskoging og gårdsdrift. Bosatt i leirer med begrenset tilgang på nødvendigheter som mat, vann og kanskje også̊ mål og mening.

«Nothing but the sun» er lavmælt og avslappet i tone og stil. Det er flotte bildekomposisjoner og den lave summingen fra kassettspilleren går som en rød tråd gjennom hele filmen. Det er noe underfundig over det å dokumentere en dokumentarist, på den måten Arami Ullón har gjort med Mateo.

Tvangskristning og systematisk umyndiggjøring gjør at det ayoreofolket vi møter kun er en skygge av det det en gang var. Historiene vi blir fortalt i «Nothing but the sun» er tragiske og traumatiske. Det at hvem man er og hva man tror på så til de grader overstyres av det moderne samfunn, er en real tankevekker. Det å se et folks tro og identitet bli så til de grader overstyrt gjør inntrykk. Historienes grusomheter fortelles med en ro og sindighet som oppleves nesten surrealistisk.

Til tross for alt dette er ayoreofolket et varmt og verdig folk. Mateo er en trygg los gjennom filmens 75 minutter, og selv om menneskene vi treffer har opplevd mange utfordringer, bringer fortellingen likevel et snev av håp. Verdenssamfunnet har bestemt at de siste ayoreostammene som lever i Paraguay skal få̊ fortsette å være isolert fra omverden. Filmen åpnet også̊ verdens viktigste dokumentarfilmfestival IDFA i vinter.

«The Dog Who Wouldn't Be Quiet»

Regi: Ana Katz. Argentina 2021

Filmen er en spennende og nøye kuratert samling historier fra et levd liv, med originale og absurde situasjoner og personligheter, skriver BTs anmelder.

Det er noe deilig og forfriskende med filmer som tør å være annerledes, og «The Dog Who Wouldn’t Be Quiet» er absolutt en sånn film. Vi følger Sebastián, en mann som tar livet som det faller seg, og om han kanskje ikke gir blaffen i bekymringer og strev, gir han ikke uttrykk for at ting går særlig inn på ham.

For hver scene hopper vi frem i tid, om det er uker, måneder eller år er ikke alltid like lett å vite, men det er fascinerende og spennende å se hvor i livet Sebas, som han kalles, befinner seg. Filmen er spilt inn over en periode på tre år, og Sebas spilles av Daniel Katz, bror til regissør Ana Katz. Filmens tittel får vi fra første scene, hvor Sebas blir konfrontert av naboene sine om hundens evige klagesang når eieren er på jobb. En lun, og smått surrealistisk scene, som setter tonen for resten av filmen.

Det er et hjertevarmt tverrsnitt av et uvanlig vanlig liv vi blir servert av Ana Katz. Vi følger Sebas som blant annet grafisk designer, vaktmester, og hjemmehjelp, men som med alt annet her i livet, er det de mellommenneskelige relasjonene som viser seg å være det viktigste. Kollegaer, naboer, familie og venner preger alle faser av både filmen og livet til Sebas.

«The Dog Who Wouldn't Be Quiet» er en spennende og nøye kuratert samling historier fra et levd liv, med originale og absurde situasjoner og personligheter. Det er likevel Daniel Katz’ tilstedeværelse og milde vesen som gjør dette til en så flott og uforglemmelig filmopplevelse. Filmen hadde nylig premiere på den prestisjefylte Sundance-festivalen.

«Executive Order»

Regi: Lázaro Ramos. Brasil 2020. Åpningsfilm Cine Latino

Dette er en film som kommer til å starte engasjerte samtaler i det man kommer ut av kinomørket, mener BTs filmanmelder.

I en nær og etterhvert ganske dystopisk fremtid, innfører Brasils regjering en lov som vil tvangssende alle «melaninrike» (uttrykket filmen bruker), brasilianere «tilbake» til Afrika. Antonio og Capitu er gift og har livet foran seg når hverdagen i Brasil blir snudd på hodet. Som henholdsvis menneskerettighetsadvokat og lege, er de begge viktige bidragsytere til samfunnet, men det eneste som betyr noe for den brasilianske regjeringen er hvilken hudfarge folk har.

Antonio låser seg inn i leiligheten med fetteren André, mens Capitu klarer å rømme fra politiet og søker tilflukt i en såkalt afro-bunker. Et mikrosamfunn med melaninrike mennesker som tar vare på hverandre samtidig som de prøver å finne ut hva de kan gjøre med situasjonen. Antonio ender opp som et slags symbol for motstandsbevegelsen, og blir på et tidspunkt omtalt som «den siste svarte mannen i Brasil».

«Executive order» er tematisk brennaktuell, med BLM-bevegelsen friskt i minne og Mustafa Hassan-saken her hjemme. Det føles også̊ naturlig å trekke paralleller til vinterens norske storfilm «Den største forbrytelsen», om deportasjonen av norske jøder under andre verdenskrig. Riktignok er «Executive order» en fiksjonsfilm, og selv om de slemme byråkratene kan oppfattes som i overkant karikerte, er det viktig å tenke over hva som kan skje med et samfunn om man ikke tar tak i urettferdigheter mens de skjer.

Filmen er spenningsfylt fra start til slutt, og man blir raskt sugd inn i en virkelighet som føles både fjern og nær på samme tid. En film som kommer til å starte engasjerte samtaler i det man kommer ut av kinomørket.

«My name is Bagdad»

Regi: Caru Alves de Souza. Brasil 2020

I «My name is Bagdad» serveres et herlig persongalleri av mennesker som føles både ekte og fulle av kjærlighet til hverandre.

Grace Orsato spiller den titulære hovedrollen Bagdad, en 17 år gammel jente med en stor lidenskap for skating i São Paulo. Bagdad bor hjemme med sin mor og to yngre søstre. Den lille familien har et veldig sterkt bånd til både hverandre og sin nærmeste krets, som vi også̊ blir kjent med i løpet av filmen. Her serveres et herlig persongalleri av mennesker som føles både ekte og fulle av kjærlighet til hverandre.

All sin ledige tid bruker Bagdad på skating. Sammen med vennegjengen, bestående av hovedsakelig gutter, får vi være med på henging i skateparken, læring av nye triks, og festingen – som følger med livet som ungdom. Den tar også̊ for seg viktige temaer som kjønn og identitet, og hvor vanskelig det kan være å finne både seg selv og sin plass som tenåring.

«My name is Bagdad» er full av varme og attitude. Mye takket være den imponerende skuespillerdebuten til Grace Orsato, men og et visuelt uttrykk paret med pulserende brasiliansk pop og hiphop, gjør at man føler seg til stede i Brasil. Opplevelsen av livet til Bagdad og São Paulos gater på skateboard føles som en sann fryd.

Filmen har en sterk og utfordrende avslutning, hvor vi blir konfrontert med utdaterte holdninger om hvordan vi mennesker skal snakke sammen, og stå opp for hverandre. Det er ikke alltid oppvekstdramaer treffer både på stemning og moral, men når de får det til som i «My name is Bagdad», løfter det en allerede god film enda litt høyere.