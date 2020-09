«Schitt’s Creek» gjorde rent bord i Emmy-utdelingen

Den canadiske komiserien «Schitt’s Creek» vant alle priser i kategorien «komedie» da årets Emmy-utdeling gikk av stabelen natt til mandag.

Catherine O'Hara ble tildelt prisen for beste kvinnelige skuespill i en komedie for rollen i «Schitt’s Creek». Foto: The Television Academy / ABC Entertainment via AP / NTB

Den første prisen i Hollywoods første store prisutdeling etter at pandemien rammet gikk til Catherine O'Hara. Hun ble tildelt prisen for beste kvinnelige skuespill i en komedie for rollen i «Schitt’s Creek».

Netflix-komedien følger en familie som havner i økonomisk krise og tvinges til å flytte.

Neste pris gikk til O'Haras kollega Eugene Levy, som fikk prisen for innsatsen i samme serie. Levy sier det er «ironisk at den rareste rollen jeg har spilt noensinne gir meg en Emmy».

Eugene Levy (t.v.) vant prisen for beste mannlige skuespiller i en komedie for innsatsen i «Schitt’s Creek». Sønnen Daniel Levy (t.h.) sikret seg også prisen for beste birolle og manus. Foto: The Television Academy / ABC Entertainment via AP / NTB

– Jeg må seriøst stille spørsmål ved hva jeg har gjort de siste 50 årene, sa han i takketalen på videolink.

Like etter ble serien også tildelt prisen for beste manus og sikret seg også den gjeve prisen for beste komiserie. «Schitt's Creek» hanket også inn prisen for beste kvinnelige og mannlige birolle og sikret seg hele ni priser på Emmy-utdelingen.

Det er ingen røde løpere under årets Emmy-utdeling, som er TV-bransjens svar på Oscar-showet. Komiker Jimmy Kimmel leder sendingen fra en tom sal i Los Angeles, en by som fortsatt er under strenge restriksjoner.

Komiker Jimmy Kimmel leder Emmy-sendingen fra en tom sal i Los Angeles, som fortsatt er under streng restriksjoner. Foto: The Television Academy / ABC Entertainment via AP / NTB