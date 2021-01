Annie til topps i Billboard-kåring: – Utrolig gøy

Annie danket ut flere store amerikanske artister og gikk helt til topps i Billboards publikumskåring over årets popalbum i 2020.

Anne Lilia Berge Strand på USF Verftet i fjor høst. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Publisert Publisert I dag 19:36

– Tusen, tusen takk for kjærligheten og stemmene. Jeg setter virkelig stor pris på det. Vi har jobbet så hardt med dette albumet, skriver Annie i et innlegg på Instagram.

Bergensartisten fikk en god start på det nye året da albumet «Dark Hearts» ble kåret til beste popalbum av det amerikanske musikkmagasinet Billboard.

– God avslutning på året

– Det er utrolig gøy. Det var en god avslutning på året, sier Anne Lilia Berge Strand, bedre kjent som Annie til BT.

På selveste nyttårsaften fikk hun vite at hun gikk helt til topps i kåringen.

Der konkurrerte hun mot 25 andre album, som var plukket ut av redaksjonen i musikkmagasinet og konkurrerte mot flere store internasjonale artister som Dua Lipa og Lady Gaga.

– Ble det litt ekstra feiring?

– Ja, så mye som man kan feire når man ha to små barn på litt over ett og to år, sier hun.

Annie sitt album fikk 46 prosent av stemmene i kåringen. Hun slo blant andre Taylor Swift med albumet «Folklore», som fikk 15 prosent av stemmene.

Totalt var 25 album med i kåringen.

Danket ut Taylor Swift

– Jeg tror ikke det betyr så mye for Taylor Swift, men for min del betyr det veldig mye å bli sett og hørt. Jeg pleier ikke henge meg opp i kåringer, men dette var veldig gøy, sier hun.

«Dark Hearts» er Annies første album på elleve år, og fikk fem hjerter av BTs anmelder da det ble sluppet i oktober.

– Annie har levert et bemerkelsesverdig bra album som i stor grad lykkes i det meste det forsøker seg på. Det er vakkert, rørende og forførende – popmusikk på sitt beste, skrev BTs anmelder.

I fjor høst ga Annie ut sitt første album på elleve år. Det har fått mye oppmerksomhet. Foto: Hildegunn Wærnes (Pressefoto)

Håper på flere konserter

Strand beskriver 2020 som et spesielt år, på godt og vondt.

– På mange måter har det vært ekstrem overgang. Jeg har en mor på sykehjem og måtte forholde meg til det. Samtidig var jeg veldig usikker på om det var riktig å gi ut musikk midt oppi alt dette, sier hun.

Da hun slapp førstesingelen «American Cars» ble det store oppslag i amerikanske medier. Men på grunn av koronapandemien er det få som har fått oppleve å høre det nye albumet til bergensartisten live.

– Mot våren og sommeren håper jeg at jeg kan få spille det for litt flere en 10–20 mennesker. Kanskje samtidig som jeg jobber med litt nytt materiale, sier hun.