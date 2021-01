Annie til topps i Billboard-kåring

Annie danket ut både Taylor Swift og Shawn Mendes i Billboards publikumskåring over årets popalbum i 2020.

Anne Lilia Berge Strand på USF Verftet i fjor høst. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Tusen, tusen takk for kjærligheten og stemmene. Jeg setter virkelig stor pris på det. Vi har jobbet så hardt med dette albumet, skriver Annie i et innlegg på Instagram.

Bergensartisten fikk en god start på det nye året da albumet «Dark Hearts» ble kåret til beste popalbum av det amerikanske musikkmagasinet Billboard.

Anne Lilia Berge Strand, bedre kjent som Annie, sitt siste album fikk 46 prosent av stemmene i kåringen. Hun slo blant andre Taylor Swift med albumet «Folklore», som fikk 15 prosent av stemmene.

Totalt var 25 album med i kåringen.

Albumet «Dark Hearts» fikk fem hjerter av BTs anmelder da det ble sluppet i oktober.

– Annie har levert et bemerkelsesverdig bra album som i stor grad lykkes i det meste det forsøker seg på. Det er vakkert, rørende og forførende – popmusikk på sitt beste, skrev BTs anmelder.

I fjor høst ga Annie ut sitt første album på elleve år. Det har fått mye oppmerksomhet. Foto: Hildegunn Wærnes (Pressefoto)

«Dark Hearts» er Annies første album på elleve år.

Da hun slapp førstesingelen «American Cars» ble det store oppslag i amerikanske medier.

– Jeg har hatt en fanskare der som har fulgt meg hele veien og pushet på. Det var ikke meningen at det skulle bli et album. Det ble først en låt, så to, fortalte Annie til BT i fjor sommer.