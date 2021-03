Disse restaurantene er åpne i påsken

Det nasjonale skjenkeforbudet gjør at mange restauranter velger å stenge dørene. Noen holder likevel åpent i påskeuken.

Restauranten og take-away-stedet Nawabs holder åpent i påsken. Foto: Hedvig Idås (arkiv)

Torsdag denne uken trådde et nytt nasjonalt skjenkeforbud i kraft. Det får konsekvenser for byens restauranter.

Uten alkoholsalg er det for mange umulig å drive lønnsomt, og flere restauranter BT snakket med tidligere i uken, velger å stenge dørene.

– Det er klart at dette får katastrofale konsekvenser for oss økonomisk, sa Rolf Nitter, sjef for restauranten Dr. Wiesener.

Peppes Pizza på Danmarksplass holder åpent. Foto: Odd Mehus (arkiv)

I en kartlegging BT har gjennomført kommer det frem at omtrent halvparten av restaurantene i Bergen sentrum velger å holde stengt.

Men det er likevel noen som holder åpent:

Under er en søkbar liste over restaurantene i Bergen sentrum, som BT har vært i kontakt med.

