Her er fem fine ting du kan gjøre i helgen.

FILM: En vakker japansk animasjon.

Hva: «A Silent Voice».

Hvor: Cinemateket USF.

Når: Søndag 17.00.

Hvorfor: Japan har ikke mange kvinnelige regissører. Naoko Yamanda er en av dem, og en av enda færre som arbeider med animasjon. Det alene er grunn til å sjekke ut denne ambisiøse adapsjonen av Yoshitoki Oimas bestselgende mangaserie.

Filmen handler om mobbing og om ettervirkningene av mobbing – både for offeret og utøverne, og skal vi tro de jevnt over begeistrede kritikerne som så den på fjorårets animasjonsfilmfestival i Annecy, er den spekket med drama, latter, tårer og minst to selvmordsforsøk.

I korthet handler filmen om tenåringsgutten Shoya Ishida og Shoko Nishimiya, sistnevnte en funksjonshemmet jente. Han terroriserte henne da de gikk på skolen sammen. Flere år senere hefter mobber-stempelet fortsatt ved ham, så han oppsøker henne for å be om unnskyldning. Det blir innledningen på et merkelig vennskap, der to skadde sjeler søker trøst hos hverandre, men hvor kommunikasjonen er vanskelig.

Hollywood Reporter kaller «The Silent Voice» en mørk og skrudd utgave av «Mean Girls», og mener regissørens styrke ligger særlig i hvordan hun undersøker de to hovedpersonenes indre liv, med vekt på visuelle og lydlige detaljer som også markerer hva som skiller dem.

«A Silent Voice» ble en massiv suksess i hjemlandet, og er månedens film på Cinematekene.

Britt Sørensen

KONSERT: Intimkonsert med John Olav Nilsen

Tor Høvik

Hva: John Olav Nilsen & Nordsjøen-konsert.

Hvor: Apollon.

Når: Torsdag 20.00.

Hvorfor: Under fjorårets Vill Vill Vest-festival, spilte John Olav Nilsen & Nordsjøen konsert på Victoria Cafe & Pub. Konserten har blitt til en liveplate med syv spor, som nå kommer ut i et begrenset opplag. I forbindelse med plateslippet skal de holde en minikonsert på Apollon. Forhåpentlig. Konserten har nemlig blitt utsatt to ganger på grunn av forsinkelser med vinylen, som egentlig skulle slippes i desember.

Det har allerede gått fem år siden John Olav Nilsen & Gjengen ga seg, til manges store overraskelse. I 2016 dukket Nilsen opp igjen med det nye bandet Nordsjøen. Etter kun én utgitt singel, solgte de ut konsertarenaer i hele landet på få minutter. Samme år kom debutalbumet deres «Nordsjøen», som fikk gode kritikker i BT.

Nå kommer altså en liveplate som inneholder gamle låter som «Bensinbarn» og «Hull i himmelen», og nye som «Fra vin til vann» og «Sjansen i havet». Så hvis du vil høre Nordsjøen live på Apollon, og deretter live hjemme i stuen, er det her du bør ta turen.

Michelle Kleveland

8. MARS: Kvinnedagen spesial!

GORM K. GAARE, EUP-BERLIN.COM

Hva: Den internasjonale kvinnedagen.

Hvor: Hele verden.

Når: 8. mars.

Hvorfor: Ikke alle ønsker å markere 8. mars. Majoriteten av innbyggerne i Bergen blir tross alt hjemme. Det vet jeg, for jeg pleier å stå der på Torgallmenningen hver kalde, våte, sure 8. mars, og det er ikke så veldig mange av byens borgere som dukker opp. Og det er jo helt greit. Selv er jeg der først og fremst for å bli talt. For å vise at så lenge verden ikke er et sted der kvinner og menn har samme forutsetninger for å ha det bra, så finnes det folk som synes det er verdt å kjempe for.

Men 8. mars er også en dag for å feire at verden tross alt har gått fremover de siste 100 årene. Og i Bergen pleier det å bety et usedvanlig godt kulturtilbud, til midt i uken å være.

Denne torsdagen spiller Konsept X DJs på Landmark, Cinemateket viser «Pretty in pink», på Kunstgarasjen skal kunsthistoriker Sigrun Åsebø snakke om verdien av kvinners kunst, den unge bergensartisten Tomine spiller på Det Akademiske Kvarter, filmkafeen på Bergen offentlige bibliotek viser dokumentaren «Gulabi Gang» og Bergens Tidende inviterer til BT Lydsjekk kvinnedagen spesial på Chagall fra klokken 20. På programmet står konsert med de to lovende artistene Luna og Myra.

Guro H. Bergesen

FESTIVAL: Feir kvinnedagen på festningen

Tor Høvik

Kva: 8. mars-feiring med Uken.

Kor: Bergenhus festning.

Når: Torsdag 16.00.

Kvifor: Uken i Bergen har samla saman ei rekke talentfulle kvinner til sin festivaldag på Bergenhus festning. Tusvik & Tønne, Ary, Amanda Delara og Aurora står på plakaten. Dette er ikkje noko uttalt 8. mars-arrangement, men det kan ikkje ha vore heilt tilfeldig at arrangørane har fylt plakaten med kvinner som er til stor inspirasjon. Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne står bak ein av Noreg sine største podcastar for tida, og har vore nokre av Noregs mest kjende komistjerner i ei årrekke. Dei startar festivaldagen, og vil nok sørgje for god stemning før resten av kvelden set i gong.

Deretter går stafettpinnen til to unge lovande talent på den norske musikkscena. Ary har vore omtalt som ein av dei mest lovande artistane i Noreg, og spelte akkurat på Bylarm. 20 år gamle Amanda Delara har også vist kva ho er god for som både låtskrivar, artist og medprodusent. Kvelden blir avslutta av Os si eiga superstjerne, Aurora Aksnes, som det siste året har turnert både i Brasil, Europa og Australia. No skal ho gjere denne eine konserten i Bergen, før reisa går vidare til USA og megafestivalen Coachella.

God 8. mars!

Ingvild Nave

FESTIVAL: Opplev noe helt annerledes

Rune Sævig

Hva: Borealis-festivalen.

Hvor: Bergen Kunsthall, Kode, Festplassen og flere andre steder.

Når: 7. – 11. mars.

Hvorfor: Onsdag kveld starter Borealis, som er Bergens store festival for eksperimentell musikk. Festivalen disker blant annet opp med «Future Opera», som er nyskrevet opera blant annet inspirert av Beyoncés feminisme, familiekonseptet «Konsertsirkus» og nye stykker fra Stephan Meidell og Bit 20 String Quartet.

Det antagelig mest spektakulære som skal skje under Borealis, finner imidlertid sted på Festplassen søndag kveld. Da er det verdenspremiere på «Papillon and the Dancing Cranes» – en opera for heisekraner! Natacha Diels står bak operaen, og søndag vil tre heisekraner innta Festplassen sammen med sine førere – eller utøvende kunstnere, som vi nesten må kalle dem.

– Disse kranene settes alltid til å utføre veldig spesifikke, repeterende bevegelser (...) Stykket handler om at de slipper løs og kan nyte sin egen bevegelsesfrihet. Altså danse, har Diels sagt til BT tidligere.

Kjetil K. Ullebø