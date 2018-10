Bergensproduserte «De rettsløse» og filmen om Aurora kan få et hjem hos en av de store strømmegigantene. Tirsdag hadde 30 produsenter pitchemøte med Netflix, HBO og andre i Bergen.

«Once Aurora» av Flimmer Film i Bergen var et av filmprosjektene som fikk mest oppmerksomhet på Doc Norway. Blant annet ville strømmegigantene Netflix, HBO og Showtime ha egne møter med folkene bak filmen om Aurora Aksnes’ karriere.

– Det var mye entusiasme. Men fordi vi har klar filmen om noen uker, vil de se den ferdige versjonen før det inngås avtale, sier produsent Thorvald Nilsen.

Netflix og HBO hadde munnkurv

DOC Norway arrangeres i samarbeid mellom Norsk filminstitutt og Vestnorsk filmsenter, med Bergen internasjonale filmfestival som ramme.

Stian Servoss/Flimmer film

Planen er at dette skal bli et årlig møtested for norske dokumentarfilmskapere og det nordamerikanske markedet – distributører, strømmetjenester og festivaler.

Målet er å stimulere til økt salg og distribusjon av norske dokumentarfilmer til et marked som når ut til mange og som betaler godt for rettigheter.

Netflix, HBO og Showtime var alle til stede i Bergen med sine innkjøpsansvarlige, men ingen av dem fikk uttale seg til mediene.

Deltakerne sier likevel til BT at alle tre var aktive i lokalene – der det totalt ble gjort 263 individuelle møter mellom produsenter og innkjøpere.

Oppgjør med statens rolle

32 norske prosjekter ble presentert for de amerikanske selskapene på Grand i Bergen. Produsent Elisabeth Kleppe hadde to av disse.

Det ene, «The Last Norwegian Cowboy», skal regisseres av Frode Fimland («Søsken til evig tid»).

Det andre, «De rettsløse», er et prosjekt Kleppe og regissør Lena-Christin Kalle har jobbet med i mange år. Netflix, HBO og andre innkjøpere ville ha individuelle møter med dem etter presentasjonsrunden.

– Vi merker generelt mye sterkere interesse for denne filmen utenfor Norge. Både Netflix og HBO ga oss svært positiv feedback, sier Kleppe.

Tuva Åserud

Filmen skal ta et oppgjør med de kaller statlige overgrep mot tyskerjentene etter 2. verdenskrig. Mange av dem ble utvist, og har aldri fått statsborgerskapet tilbake.

– Norge anses som et veldig likestilt land. Likevel har vi ikke tatt et oppgjør med denne delen av historien, som ser på statens rolle i disse overgrepene. Vi får heller ikke innsyn i arkivene, sier Kleppe.

De kaller det et feministisk prosjekt – om hvordan menns og kvinners roller under krigen er blitt behandlet ulikt. Nå håper de utenlandske penger kan få ferdiggjort filmen.

– For oss som produsenter er det gull verdt å få møte innkjøperne, som her på Doc Norway. Jeg tror ikke noe liknende har skjedd i Europa tidligere, sier Kleppe.

Bygger relasjoner

Susan Turley fra Roco Films i LA og Amy Halpin fra IDA (International Documentary Association) var blant de 14 amerikanske deltakerne på Grand.

– I USA får aldri dokumentarfilmskapere utviklings- og produksjonsstøtte fra det offentlige, som i Norge. Her investerer man i talenter. Derfor ser også filmene så veldig bra ut. Det er klart det hjelper i en innkjøpssammenheng, sier Turley.

Tuva Åserud

– Doc Norway er virkelig intimt. Alle prater sammen. Film er blitt en global business, med mange digitale plattformer. Derfor er det så bra at Norge markerer seg, sier Halpin.

Ingen tør spå hvor mange filmer som blir solgt til USA.

– Mitt mål er at minst én film blir kjøpt. For vi tenker langsiktig, sier Lars Løge, avdelingsdirektør i Norsk filminstitutt.