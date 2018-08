Her er fem fine ting du kan gjøre til helgen.

MUSIKK: Festivalen som går mot strømmen

Wikimedia/Sachyn Mital

Hva: Perfect Sounds Forever.

Hvor: Landmark.

Når: Fredag 31. august, fredag 7. september og lørdag 8. september.

Hvorfor: Sesongen for de store utendørsfestivalene er akkurat over. Og tradisjonen tro kom det denne uken tall som viste en voldsom mannsdominans på de norske festivalene. Ifølge NRK er åtte av ti artister på festivalene menn.

Men det finnes festivaler som går mot strømmen.

Tirsdag denne uken startet bergenske Perfect Sounds Forever (PSF) sin årlige festival. Og der summen for norske festivaler har en stor overvekt av mannlige artister, går PSF motsatt vei. Åtte av ti artister er nemlig kvinner.

PSF begynte som en ren festival på Bergen Kjøtt, men de er nå blitt en helårsarrangør av konserter. Tidlig på høsten hvert år samler de en rekke konserter, og tar vare på litt av festivalfølelsen. Fredag er fokuset lokalt, med artister som Shikoswe og Tuvaband. Neste helg kan man oppleve svenske Jens Lekman, som er smått legendarisk i indiekretser. Og ikke minst amerikanske Julien Baker, som blir stadig mer omtalt i USA.

Sistnevnte kan fort føye seg inn i rekken av artister som PSF booket før de virkelig slo gjennom.

Kjetil K. Ullebø

TEATER: Musikalen om og av oss selv

Hva: «Heim»

Hvor: Hordaland teater, Logen

Når: Nesten hver kveld frem til 7. september

Hvorfor: «Heim» er en slags teaterserie om Vestlandet. Første episode eller Heim 1 om du vil, vises nå frem til 7. september. Allerede i februar kommer oppfølgeren. Teatersjef Solrunn Toft Iversen har lovet i alt fire sesonger av musikalen, som er skrevet av kjente vestlandsforfattere.

Forfatterne Marit Eikemo, Frode Grytten, Mari Hesjedal, Ragnar Hovland, Bjørn Sortland og Finn Tokvam skrev tekster til det første kapitlet. Neste gang er det Gunnar Staalesen, Tore Renberg og Ruth Lillegravens tur.

Den første utgaven av Heim foregår fra 1965 til 1975. Neste gang handler det om årene fra 1975 til 1985. Og slik fortsetter teaterserien til den forhåpentligvis treffer oss hardt.

Tonje Aursland

MUSIKK: Fire lovende på scenen

UNM/Ung Norsk Musikk

Hva: Festivalen Ung Nordisk Musikk.

Hvor: Grieghallen.

Når: Lørdag 18.00.

Hvorfor: Ung Nordisk Musikk (UNM) er en festival for musikalske verk skrevet av komponister og lydkunstnere under 30 år, og i år arrangeres den i Bergen. I den anledning slår BIT20 Ensemble, som er Bergens store orkester for samtidsmusikk, seg sammen med Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester for å bryne seg på nye, nordiske musikken.

Verkene som fremføres lørdag er skrevet av unge komponister som blant andre Jonas Lie Skaarud og Martin Hirsti-Kvam. I løpet av kvelden vil også Peter Meanwell, kunstnerisk leder for Borealis-festivalen, lede en samtale om hvordan man kan skape rom hvor unge musikere og komponister kan eksperimentere sammen.

Så hvis du er interessert i hva som rører seg i dette musikalske landskapet – og hva fremtiden vil bringe – er dette kvelden for deg.

Kjetil K. Ullebø

FESTIVAL: Ganefart og leskerier

Ørjan Deisz

Uten mat og drikke duger helten ikke. Denne helgen kan du imidlertid spise og drikke deg til heltemot ute på Bergenhus festning. På Koengen kan man få matkurs, handle kortreiste råvarer, besøke Norges lengste ostebord og meske seg i egne retter fra flere av byens restauranter. Det er dessuten en egen minifestival for barn, hvor de små kan møte dyr og bønder, lære om sjømat og lage sin egen sushi. Søndag er det også en egen familiemiddag.

Når vommen er full, kan de voksne gi seg ølsmakingen i vold. Inne på festningen konkurrerer små (og enkelte store) bryggerier om å servere de deiligste dråpene, de uvanligste stilartene og de rareste ølnavnene. Her kan man prøve alt fra «Staut Kvinnfolk» og «Sangerinnepiss» til «Rabarbra Streisand» og «Jåleøl». Innimellom er det også foredrag, samt kåring av beste hjemmebrygg.

Erik Fossen

FILM: Svingslag mot en viss president

David Lee

Hva: «BlacKKKlansman»

Hvor: Bergen Kino

Når: Hver dag

Hvorfor: Et grundig fortalt, vittig og dramatisk oppgjør med gammel og ny rasisme.

Regissør Spike Lee har fremdeles slåsshansken på. Med denne filmen gjør han seg rikelig relevant igjen, da han utforsker USAs rasisme på 1960-tallet og samtidig belyser hvordan den har blusset opp igjen i vår tid.

Utgangspunktet er dristig. Det at en farget etterforsker skal kunne infiltrere rasistorganisasjonen Ku Klux Klan er i utgangspunktet et håpløst prosjekt, men både plott og struktur i denne filmen henger på greip, fordi Lee tar seg rikelig med tid til å bygge karakterene opp fra bunnen av.

Selv om filmen tar for seg kampen for borgerrettigheter og den institusjonelle rasismen i USA for snart femti år siden, er den hyperaktuell. Den er bestrødd med hint til dagens regime, og viser hvor sjokkerende det er at en president i dag lar seg omfavne av USAs verste rasister. Og mener at det er helt greit.

Filmen ender da også med et enkelt, symbolsk bilde: Det amerikanske flagget opp ned, der fargene sakte forsvinner og blir til svart og hvitt. Det er dystert, og nokså betegnende for hvordan den afroamerikanske befolkningen har det akkurat nå.

Frode Bjerkestrand