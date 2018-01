Hvitmalt Gjerde er en av artistene fra Hordaland og Sogn og Fjordane som til sammen har fått 21 av de rundt 100 Spellemann-nominasjonene.

I slutten av februar skal Spellemannprisen deles ut for 45. gang. De siste fire årene har det vært over et dusin nominasjoner til bergensartister hvert år.

Denne gang har artister fra Hordaland og Sogn og Fjordane fått hele 21 av de rundt 100 nominasjonene.

Størst vinnersjanser har nok Sigrid, som er nominert i tre kategorier: Året nykommer, Årets popsolist og Årets låt («Don’t Kill My Vibe»).

– Dette er sprøtt. 2017 har vært et utrolig bra år for norsk musikk, og jeg er stolt av å bli nominert i tre kategorier. Så tusen takk til juryen, til låtskriverne og produsentene jeg har jobbet med, og til teamet mitt, skriver Sigrid til BT i en e-post.

Selena Gomez og hardingfele

I kategorien Årets låt konkurrerer hun blant annet med Kygo som er nominert for Selena Gomez-samarbeidet «It Ain’t Me». EDM-stjernen fra Fana blir imidlertid neppe å se under utdelingen i Oslo Konserthus 25. februar, siden han holder stor konsert i Londons O2 Arena den kvelden.

Hardingfelespilleren Erlend Apneseth fra Jølster kan vinne to priser. Han er nominert i folkemusikklassen for soloplaten «Nattsongar» og i Åpen klasse for trioplaten «Åra».

For første gang er også komikeren Dagfinn Lyngbø nominert til Spellemann, for barneplaten «Guttelus» som han og bandet overraskende ga ut i høst.

En plate som ikke er nominert, er imidlertid Blood Commands «Cult Drugs», som BTs lesere nylig kåret til årets bergensalbum, noe både Jørgen Hegstad i NRK P13 og rockejournalist Asbjørn Slettemark reagerer på i sosiale medier. «Leieste utelatelser i årets Spellemann: Blood Command, Aiming For Enrike, Strange Hellos, Spidergawd, Beachheads.», skriver Hegstad på Twitter.

Fakta: De nominerte er BARNEMUSIKK: DAGFINN LYNGBØS BARNEBAND - «GUTTELUS» MEG OG KAMMERATEN MIN - «SNYDELIG» RASMUS OG VERDENS BESTE BAND - «BANJO PÅ BADET» SANGFONI- «SANGFONI» BLUES: DR BEKKEN - «UPRIGHT PIANO» GOOD TIME CHARLIE - «READY TO RUMBLE» JOAKIM TINDERHOLT & HIS BAND - «HOLD ON» RONNIE JACOBSEN - «THESE BLUES IN ME» COUNTRY: BENDIK BRÆNNE - «THE LAST GREAT COUNTRY SWINDLE» BILL BOOTH - «SOME DISTANT SHORE» BLUEBIRD’S GHOST - «MINIATURE SCENES OF SORROW» PAAL FLAATA - «LOVE AND RAIN» ELEKTRONIKA: +PLATTFORM - «TWELVE» LINDSTRØM - «IT’S ALRIGHT BETWEEN US AS IT IS» MENTAL OVERDRIVE - «EPILOGUE» SASSY 009 - «DO YOU MIND EP» FOLKEMUSIKK/TRADISJONSMUSIKK: ANNE HYTTA - «STRIMUR» ERLEND APNESETH - «NATTSONGAR» SOGESONG - «SÅ VIDE FARA DEI LINDARORD» MARIN/EGELAND - «SORPESOLL» INDIE: CARMEN VILLAIN - «INFINITE AVENUE» HVITMALT GJERDE - «VÅKEN» MISTY COAST - «MISTY COAST» SILJA SOL - «NI LIV» JAZZ: ELLEN ANDREA WANG - «BLANK OUT» HEGGE - «VI ÄR LEDSNA MEN DU FÅR INTE LÄNGRE VARA BARN» HELGE LIEN TRIO - «GUZUGUZU» MARIUS NESET - «CIRCLE OF CHIMES» KLASSISK: BJARTE EIKE & BAROKKSOLISTENE - «THE ALEHOUSE SESSIONS» ENSEMBLE ALLEGRIA - «MOZART / SCHOENBERG» GURO KLEVEN HAGEN/MARIANNA SHIRINYAN - «FAIT PLEURER LES SONGES» VILDE FRANG - «HOMAGE» METAL: ENSLAVED - «E» HELHEIM - «LANDAWARIJAR» SATYRICON - «DEEP CALLETH UPON DEEP» WHOREDOM RIFE - «DOMMEDAGSKVAD» POPGRUPPE: HAJK - «HAJK» MARCUS & MARTINUS - «MOMENTS» NO. 4 - «HVA NÅ» SEEB - «SEEB 2017» POPSOLIST: CASHMERE CAT - «9» GABRIELLE -«VEKK MEG OPP» SIGRID - «DON’T KILL MY VIBE EP» SUSANNE SUNDFØR - «MUSIC FOR PEOPLE IN TROUBLE» ROCK: ERLEND ROPSTAD - «ALT SOM HAR HENDT» MOTORPSYCHO - «THE TOWER» SLØTFACE - «TRY NOT TO FREAK OUT» TORGEIR WALDEMAR - «NO OFFENDING BORDERS» SAMTID: AL KHOWARIZMIS MEKANISKE ORKESTER/ENSEMBLE ERNST- «CHRISTIAN BLOM – BRING ME THAT HORIZON» NATASHA BARRETT - «PUZZLE WOOD» OSLO-FILHARMONIEN/KRINGKASTINGSORKESTRET/POING- «JAN ERIK MIKALSEN – SAAN» PETER HERRESTHAL/ARCTIC PHILHARMONIC/ØYVIND BJORÅ- «EIVIND BUENE – VIOLIN CONCERTO I MINIATURES» URBAN: ARIF - «MEG & DEG MOT ALLE» CEZINANDO - «NOEN GANGER OG ANDRE» IVAN AVE - «EVERY EYE» LINNI - «MEDIUM» VISER: FRIDA ÅNNEVIK - «FLYGE FRA» KARI BREMNES - «DET VI HAR» MARTHE WANG - «UT OG SE NOE ANNET» TRYGVE SKAUG - «SANGER DU SKAL FÅ NÅR JEG DØR» ÅPEN KLASSE: ERLEND APNESETH TRIO - «ÅRA» JO BERGER MYHRE & ÓLAFUR BJÖRN ÓLAFSSON - «THE THIRD SCRIPT» NILS ØKLAND - «LYSNING» OLA KVERNBERG - «STEAMDOME» ÅRETS KOMPONIST: BJØRN KRUSE, FREDRIK FORS & OSLO PHILHARMONIC ORCHESTRA - «BJØRN KRUSE: CHRONOTOPE – CONCERTO FOR CLARINET AND ORCHESTRA» KJELL HABBESTAD, SIGVARTS KLAVA & THE LATVIAN RADIO CHOIR - «KJELL HABBESTAD – ET NOX IN DIEM VERSA» MARTIN HAGFORS, MEG OG KAMMERATEN MIN - «SNYDELIG» ROLF WALLIN, PETER HERRESTHAL/ARCTIC PHILHARMONIC/ØYVIND BJORÅ - «ROLF WALLIN – VIOLIN CONCERTO I APPEARANCES» ÅRETS TEKSTFORFATTER: ERLEND ROPSTAD - «ALT SOM HAR HENDT» FRANK TØNNESEN (TØNES) - «SESONG FIRE» KRISTOFFER CEZINANDO KARLSEN (CEZINANDO) - «NOEN GANGER OG ANDRE» SVERRE KNUDSEN - «VI» ÅRETS ALBUM: CASHMERE CAT - «9» CEZINANDO - «NOEN GANGER OG ANDRE» SUSANNE SUNDFØR - «MUSIC FOR PEOPLE IN TROUBLE» TØNES - «SESONG FIRE» ÅRETS LÅT: ALAN WALKER - «ALONE» ARIF - «ALENE» ASTRID S - «THINK BEFORE I TALK» CEZINANDO - «HÅPER DU HAR PLASS» DAGNY - «WEARING NOTHING» HKEEM FEAT. TEMUR - «FY FAEN» KYGO W/SELENA GOMEZ - «IT AIN’T ME» LINDA VIDALA FEAT. KINGSKURKONE - «BÆNGSHOT» SIGRID «DON’T KILL MY VIBE» ÅRETS NYKOMMER & GRAMOSTIPEND: CHARLOTTE DOS SANTOS HKEEM KJARTAN LAURITZEN LÜT ROHEY SIGRID ÅRETS MUSIKKVIDEO: ARIF - «HIMMELEN» JOHANNES MUSKAT GREVE: DANIEL KVAMMEN FEAT. LARS VAULAR «SOM OM HIMMELEN REVNA» EIVIND LANDSVIK: JENNY HVAL «THE GREAT UNDRESSING» MARIE KRISTIANSEN: MIKHAEL PASKALEV «WITNESS» MIKHAEL PASKALEV, JOSEPH WILLS, JASPER SPANNING ÅRETS PRODUSENT: MAGNUS AUGUST HØIBERG/CASHMERE CAT MIKKEL STORLEER ERIKSEN, TOR ERIK HERMANSEN / STARGATE OLE TORJUS HOFVIND THOMAS ERIKSEN / EARWULF

– Bergensband holder det ekte

Til sammen kan artister fra Hordaland og Sogn og Fjordane vinne i 13 kategorier.

– Oi, det er jo egentlig en ganske grei rate for vestlandske artister? Det er deilig med musikk som ikke kommer fra «urbane Oslo», sier Marit Johansen, musikkanmelder i NRK P3.

– Det er vel ingen nyhet at Bergen er veldig ram på musikkfronten. Byen har et utrolig tett musikkmiljø hvor alle kjenner alle, så det er vel lettere å gjøre hverandre gode. Jeg tror aldri jeg har møtt en person fra Bergen som ikke elsker Bergen, rare greier, sier Johansen.

– Er det noe du savner blant årets nominasjoner?

– Årets låt er en veldig spesiell kategori, siden de går etter antall strømminger i stedet for kvalitet. Spesielt synes jeg Astrid S sin «Think Before I Talk» er en helt koko nominasjon, siden det er den minst fruktbare låten med kanskje den døveste teksten. Fra Vestlandet savner jeg EP-en til Kjartan Lauritzen, eller i alle fall låten «Porno», sier Johansen.

Jazzet visepop fra Bønes

Selv om navnet er nytt for mange, har Marthe Wang fra Bønes allerede blitt a-listet på NRK P1. Hun er nominert i viseklassen for debutalbumet «Ut og se noe annet».

– Dette er kjempestort, man tør jo aldri håpe på noe sånt! Og helt fantastisk å bli nominert i en så gjev kategori som viser, sier Wang.

27-åringen er utdannet ved jazzlinjen på Musikkhøgskolen i Oslo, hvor hun har bodd i syv år.

– Jeg er kanskje ikke tatt opp som del av bergensbølgen, men på Langhaugen videregående gikk jeg på musikklinjen sammen med både Silja Sol og Ole Kristian Einarsen i Great News. Men musikken min tilhører kanskje en litt annen sjanger – jeg er innom både pop og jazz, mens tekstene er mer visepreget.

Bergensbonanza i indie-kategorien

Indie er den store bergenskategorien i år, med tre bergensband på nominasjonslisten: Misty Coast, Silja Sol og Hvitmalt Gjerde.

– Det er mange gode indiealbum i år, og det er mye alternativ musikk i Bergen. Vi jublet over gruppechat da vi fikk vite det, og hjadde et godt julebord der vi skålte for nominasjonen, sier gitarist og vokalist i Hvitmalt Gjerde, Johannes Fjeldstad.

I år er de nominerte for det kritikerroste albumet «Våken Nå». De unge rockerne var også nominert i både indie- og nykommerkategorien i 2013, men måtte se seg slått av Monica Heldal og Young Dreams.

Refleksvest på rød løper?

Rockerne fra Minde håper selvsagt deres tredje nominasjon vil bringe lykke og sikre dem en pris, men tar ikke seieren på forskudd.

– Det er litt sånn 50/50 tror jeg. Både Silja Sol og Misty Coast har gitt ut gode album. Men kanskje vi scorer. Hvorfor ikke? Vi er veldig glade i seremonier og champagne og sånt, så vi gleder oss uansett.

– Vet dere hva dere skal gå med på den røde løperen i år?

– Vi må tenke litt. Kanskje vi skal matche. Det er ganske mørkt under utdelingen, så kanskje vi skal gå i noe som lyser litt opp. Refleksvest? Kanskje noe sånt.

Samme par, nytt band, ny pris?

Bergenske Misty Coast er også blant de nominerte i indie-kategorien, for sitt selvtitulerte debutalbum. Paret bak, Linn Frøkedal og Richard Myklebust, har imidlertid erfaring som vinnere i samme kategori med sitt andre band, The Megaphonic Thrift, i 2015.

– Det var ganske sprøtt. Vi var totalt uforberedt, så vi hadde ikke noen tale eller noenting. Det ble veldig spontant, men var veldig gøy, sier Linn Frøkedal.

– Hva har dere gjort med Spellemann-statuetten?

– Noen rotet vekk plaketten der det står navnet vårt, så nå har vi en navnløs statuett hjemme i stuen. Det ser ut som vi bare har stjålet den.

Grieg også nominert

Rapperen Linni (Jonas Grieg) er nominert for albumet «Medium». Han har slitt med å holde på hemmeligheten om at han for første gang er nominert til Norge største musikkpris.

– Det er veldig gøy. Jeg trodde ikke jeg var på deres radar en gang! Jeg fikk vite det for en uke eller to siden, og fikk streng beskjed om å holde munn. Derfor var jeg ekstra rar den dagen, og gikk rundt med et fårete smil mens jeg feiret for meg selv, sier rapperen.

Linni skiller seg på mange måter fra klisjèene om rappere som tøffe, harde og litt på kanten.

– Jeg var sliten og reiste nordpå for å jobbe på en gård i åtte måneder. Det var ikke så mye annet å gjøre på enn å skrive. Kontrasten mellom det superisolerte livet på øya, og det å komme tilbake til storbyen i Oslo vekket mye følelser. Jeg følte mye i 2017.

Linni er også en del av Yoguttene, en mystisk rapgruppe fra Bergen som opptrer med kattemasker. De synger om pandaer, selbabyer og snill-slemme jenter, et humoristisk-naivt univers som ligger langt fra de brutalt ærlige linjene Linni leverer i dag.

– Kanskje det var på tide å være litt ærlig. Det kom bare ut sånn. Et langt forhold tok slutt i samme periode, så plutselig sto jeg i Oslo uten noe plan og måtte finne ny kåk aleine. Turbulensen tror jeg fikk utløp i albumet.

Fakta: Spellemannprisen Norges fremste musikkpris. Først utdelt i 1973 (for plater utgitt i 1972).

Spellemannprisens styre består av representanter for platebransjeorganisasjonene FONO og IFPI.

Årets utdeling finner sted i Oslo Konserhus 25. februar og sendes på NRK 1. Programledere er Tarjei Strøm, Jenny Skavlan og Thomas Felberg.

Tidenes mestvinnende artist er Leif Ove Andsnes, som har mottatt 11 Spellemann-priser.

I fjor gikk Årets hederspris til Arve Tellefsen, mens Årets Spellemenn ble Marcus & Martinus. Alan Walker, Aurora og MK’s Marvellous Medicine vant også priser for musikken sin.

Hedres etter 25 års innsats

I metalkategorien er det veteraner fra Bergen som dominerer. Enslaved er nominert for niende gang og kan dermed stikke avgårde med sin femte Spellemann-pris, for albumet «E».

En større overraskelse er kollegene deres i Helheim, en bergensgruppe som har holdt det gående siden 1992. Med sitt ellevte album har gruppen fått både seks hjerter i BT og sin aller første Spellemann-nominasjon.

– Etter over 25 år er det en hyggelig overraskelse, sier bassist og vokalist Ørjan «V'gandr» Nordvik.

Tom «H’grimnir» Korsvold og Frode «Hrymr» Røsjø har også vært med siden starten, mens Noralf Venaas ble med i 2007.

– Vi har aldri hatt ambisjoner om å bli stjerner, det er lidenskapen og broderskapet som har holdt oss gående. Vi har vært veldig gode venner siden barndommen. Når man blir eldre blir det gjerne ikke så mye tid til å være sammen, men det får vi gjennom musikken. Vi liker å møtes i øvingslokalet, lage musikk og ta noen turer sammen for å spille. Så har vi vært så heldig å få lov til å gi ut musikken, også, sier Nordvik.

– Hva betyr tittelen på albumet som er nominert, «landawarijaR»?

– Det er en gammel nordisk runeinskripsjon som kan oversettes med «landsbeskytteren», sier Ørjan Nordvik.