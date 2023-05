Fransk rettsdrama vant Gullpalmen i Cannes

Den franske filmen «Anatomie d'une Chute» vant den gjeve Gullpalmen da filmfestivalen i Cannes ble avsluttet med prisutdelinger lørdag.

Den franske regissøren Justine Triet med beviset på at hun vant årets Gullpalme under filmfestivalen i Cannes. Bak applauderer prisutdeler Jane Fonda.

Filmen er regissert av Justine Triet og har tyske Sandra Hüller i hovedrollen som en forfatter som forsøker å bevise sin uskyld i ektemannens død.

Den beskrives som et tankevekkende drama som parallelt med å følge dramaet i rettssalen, også dykker ned i parets ekteskap.

I takketalen benyttet Triet anledningen til å kritisere den franske regjeringen og president Emmanuel Macron for den omstridte pensjonsreformen og myndighetenes og politiets fremferd mot demonstranter som har protestert mot reformene.

– De har blitt undertrykket på sjokkerende vis, sa hun.

Regissør Justine Triet gratuleres etter å ha vunnet Gullpalmen.

Kvinnerekord

44 år gamle Trier er kun den tredje kvinnelige regissøren som har vunnet Gullpalmen. De to andre er Jane Campion i 1994 for «Piano» og Julia Ducournau for «Titane» i 2021. Ducournau har for øvrig sittet i årets jury.

Blant de 21 regissørene som konkurrerte om årets Gullpalme, var fem tidligere vinnere, men også syv kvinnelige regissører. Det er rekord i gullpalmesammenheng, og det ble også påpekt av den amerikanske skuespillerlegenden Jane Fonda, som delte ut prisen.

Fonda mintes den første Cannes-festivalen hun var på for 50 år siden.

– Det var mindre, det var annerledes, men fremfor alt var det ingen kvinner med i konkurransen, og ingen syntes at det var rart. Heldigvis har vi kommet lenger nå. Men ikke langt nok, sa hun.

Tyrkiske Merve Dizdar vant prisen for beste kvinnelige skuespiller. Her med prisutdeler Song Kang-ho.

Tyrkisk og japansk prisvinnere

Det var ikke bare Gullpalmen som ble delt ut under lørdagens prisdryss i Cannes.

Tyrkiske Merve Dizdar vant prisen for beste kvinnelige skuespiller for sin rolle i den tyrkiske filmen «Kuru Otlar Üstüne». Filmens engelske tittel er «About Dry Grasses».

Prisen for beste mannlige skuespiller gikk til japanske Koji Yakusho for filmen «Perfect Days», som er en japansk-tysk samproduksjon.

Japanske Koji Yakusho vant prisen for beste mannlige skuespiller.

Norden gikk ikke tomhendt hjem

Den norske kortfilmen «Tits» av Eivind Landsvik var en av elleve filmer som konkurrerte om prisen for beste kortfilm, men nådde ikke opp. Vinneren ble den ungarske kortfilmen «27» regissert av fransk-ungarske Flora Anna Buda.

Men Norden gikk likevel ikke helt tomhendt fra festivalen. Den finske filmveteranen Aki Kaurismäki fikk den såkalte Juryens pris for filme «Fallen Leaves».

Den dansk-norske filmen «Norwegian Offspring» vant også La Cinef-prisen, som gis til skaperne bak en filmskolefilm. Den har dansk produsent og manusforfatter, og regissør er norske Marlene Emilie Lyngstad.