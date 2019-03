Hør svensken skravle, brassbandet blåse og strengene smelle – eller ro det ned med film og gatekunst.

KLUBB: Hør uslipt diamant

Hva: Klubbkonseptet Nattmat, med DJ Girson og Ikhana. Det blir også servering av mat hele kvelden.

Hvor: Landmark.

Når: Lørdag 20.00–03.00.

Hvorfor: Ikhana, eller Lisa Town som hun egentlig heter, er et relativt ferskt navn på den svenske hiphop og R&B-scenen. Men 2019 kan fort bli hennes år. «Et unikum som spiller i en helt egen liga», skrev den svenske utgaven av musikknettstedet Gaffa da hun nylig slapp EP-en «Townie».

Göteborg-artisten Ikhana lager en relativt tilbakelent blanding av hiphop og R&B, med en hvis soveromsfølelse. Produksjonen er enkel, men talentet er åpenbart stort. Det hele føles litt som å høre en uslipt diamant. En diamant som kommer til å dukke opp på et langt større sted enn Landmark neste gang hun er i Bergen.

Kjetil K. Ullebø

FILMFESTIVAL: Krigen kommer til deg

Alessio Romenzi

Hva: Arabisk filmfest.

Hvor: Cinemateket, USF Verftet.

Når: 29.–30. mars.

Hvorfor: Bergen er virkelig blitt en spennende og innholdsrik filmby. Nylig gikk Cine Latino av stabelen – en filmfestival for latinamerikansk film, og denne helgen er det arabisk filmfest sin tur. Festivalene er en fin måte å skaffe seg innsikt og innsyn i noen av verdens tyngste konflikter på, bortenfor Dagsrevyens banaliteter og forsimplende Facebook-debatt.

Spesielt anbefalingsverdig er filmen «ISIS Tomorrow: The Lost Souls of Mosul». Her forteller de som sitter igjen, sjokkskadet etter IS’ nederlag, sine egne historier. Barn, unge, mødre, fedre, fulle av frykt, sorg og hevnlyst. Gå og se.

Frode Bjerkestrand

Meld deg på BT Kulturs nyhetsbrev!

KONSERT: 70 år med Eikanger-Bjørsvik

Eirik Brekke (arkiv)

Hva: Jubileumskonsert med Eikanger-Bjørsvik Musikklag.

Hvor: Grieghallen.

Når: Lørdag 30. mars kl. 19.

Hvorfor: Tiden går, Eikanger-Bjørsvik består. Norges mestvinnende brassband har hatt en imponerende reise siden starten i 1949. På jubileumsfesten blir det tilbakeblikk både i ord, bilder og film, for ikke å glemme musikken. Kanskje får man også svar på spørsmålet om hvordan to små bygder i Nordhordland kunne blåse seg helt opp i europatoppen.

Underveis får bandet med seg tre tidligere dirigenter, trompetisten Adam Rapa og jazzsanger Majken Christiansen på reisen, samt en rekke av korpsungdommene som skal sørge for at Eikanger-Bjørsvik også kan håve inn NM- og EM-titler i fremtiden. På programmet står blant annet musikk av Piazzolla, Goodwin og Rapa selv.

Erik Fossen

UTSTILLING: Pop Art og gatekunst

Privat

Hva: Kunstutstilling.

Hvor: Gategalleriet Bergen.

Når: 30. mars–14. april.

Hvorfor: Om du er blant dem setter pris på gatekunst, bør du ta turen innom Gategalleriet i helgen. Lørdag åpner utstillingen til den østlandske kunstneren Hilde Bugge, som går under kunstnernavnet «Fru Bugge».

Hun har samlet inn plakater fra mange ulike oppslagsvegger i verden, deriblant fra USA, Spania og Italia. Dette bruker hun til å lage fargerike kunstverk i pop art-stil. Bugge lar seg inspirere av kunstnere som Greg Gossel, Hush, Logan Hicks og den bergenske gatekunstneren Dolk.

Før du drar på utstillingen kan du forresten ta deg en spasertur langs Harald Hårfagres gate på Høyden. I forbindelse med utstillingen har nemlig Fru Bugge dekorert en husvegg i denne gaten.

Marita Ramsvik

KONSERT: Ny kammermusikk fra Kvernberg

Vegar Valde (arkiv)

Hva: Ola Kvernberg og Engegårdkvartetten.

Hvor: Mariakirken.

Når: Lørdag 30. mars kl. 18.

Hvorfor: Fiolinist Ola Kvernberg har blomstret til en særegen musiker, bandleder og komponist. Med albumet «Steamdome», fra tampen av 2017, markerte han seg med imponerende sjangerlek, oppfinnsomhet og intensitet.

Denne kvelden møter man Kvernberg i kammermusikkmodus, sammen med den kraftfulle Engegårdkvartetten. På programmet står blant annet et nyskrevet verk av Kvernberg, «Hypnagogia», oppkalt etter overgangstilstanden mellom våkenhet og søvn.

Erik Fossen