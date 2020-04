Han lager litteraturfest med alt fra Herborg Kråkevik til Håkon Opdal

«Du går ikke ut lenger», er den første setningen i Henning Bergsvågs nye diktsamling. – Du kan få lov til å kalle meg Henning «Nostradamus» Bergsvåg, sier forfatteren lattermildt. Foto: pressebilde/Helge Skodvin

Hva: Slippefest for Henning Bergsvågs «Dette er ikke et stille sted».

Hvor: Gyldendals Facebook-side.

Når: Torsdag 21.00.

Hvorfor: I Henning Bergsvågs nye diktsamling, «Dette er ikke et stille sted», møter vi to mennesker som isolerer seg på en hybel. Boken starter med setningen: «Du går ikke ut lenger».

– Du kan få lov til å kalle meg Henning «Nostradamus» Bergsvåg, sier forfatteren lattermildt.

Selve åpningen er skrevet i fjor høst, lenge før koronakrisen gjorde isolasjon til virkelighet. I boken kan man også lese om «tomheten i butikkvinduene», før følgende setning dukker opp: «En dag ender vi alle på Nav.»

– Hva det er som har skjedd i diktsamlingen er litt uklart, men det ligger en hendelse bak Dette resonnerer jo så klart veldig med den situasjonen vi er i nå, sier han.

– Har poeten Henning Bergsvåg for alvor truffet tidsånden denne gang?

– Jeg har gjort det samme hele tiden. Det er tidsånden som endelig har truffet meg. Fremtidsangst, uro og de største spørsmålene. Endelig er dere her, dere også, sier han.

Slippfesten for «Dette er ikke et stille sted» passer imidlertid bra til tittelen. For den blir ikke preget av stillhet. Henning Bergsvåg inviterer til fest hjemme i leiligheten på Møhlenpris. Den eneste som slipper inn sånn i fysisk forstand er riktignok forfatter Tomas Espedal, som for anledningen skal være samtalepartner og bokbader.

Her har Håkon Opdal full kontroll på situasjonen i Brann-målet. Ifølge forfatter Henning Bergsvåg har han også full kontroll når det kommer til høytlesing av poesi. Foto: Marit Hommedal/NTB scanpix

Men 58 venner av Bergsvåg dukker også opp. De skal nemlig sammen lese gjennom hele diktsamlingen, fra hver sine stuer og kjøkken. Blant dem som leser høyt finner vi alt fra forfattere som Erlend Nødtvedt, Gunnar Staalesen og Cesilie Holck, til musikere og skuespillere som Ameli Isungset Agbota, Vilde Tuv og Herborg Kråkevik.

Og så dukker det opp et for noen kanskje litt overraskende navn: Brann-keeper Håkon Odal.

– Vi var ute sammen på Litteratursymposiet i Odda, og da spurte jeg ham, sier Bergsvåg, som har skrevet opptil flere dikt om Sportsklubben Brann, blant annet sammen med Frode Grytten.

I partiet keeper Opdal leser, står det blant annet: «Hånden min er ikke trygg. Se den skjelver.»

– Opplesningen hans er bunnsolid. Fotballspillere er jo blant dem som sliter litt på grunn av koronakrisen, men Håkon har helt klart noe å falle tilbake på her. Han kan satse alt på høytlesing av poesi for lydbokmarkedet, sier Bergsvåg.

Brann-keeper Håkon Opdal vil ikke avsløre om han har en backup-plan som involverer høytlesing av poesi. Men via SMS takker han Bergsvåg for fine ord, og skriver at han gleder seg til å se alle fremførelsene.

«Håper virkelig vi snart kan begynne å spille fotball igjen. Men når situasjonen er som den er, er det jo en fantastisk mulighet til å lese god litteratur! Både høyt og stille», skriver han videre.

Få en smak av Vossajazz

Marie Kvien Brunvoll er en av musikerne som utgjør gruppen Reformasjonen. Foto: Torstein Bøe

Hva: Konsert med Reformasjonen.

Hvor: På bt.no, verftet.no eller på Youtube.

Når: Fredag 20.00.

Hvorfor: Til helgen skulle det egentlig vært Vossajazz, men som nesten alle andre kulturrangement ble festivalen avlyst på grunn av koronaviruset. Under Verftet Online Music Festival kan man imidlertid få et lite plaster på såret. Da dukker det nemlig opp et stjernelag bestående av blant andre Mari Kvien Brunvoll (vokal), Kjetil Møster (saks), Stein Urheim (gitar) og Øyvind Skarbø (trommer) for å fremføre et spesialskrevet verk. Reformasjonen kaller pandemisupergruppen seg.

Gå på «nye Garage»

Alexander Arnø skulle egentlig åpnet baren Stereo i Garages gamle lokaler, akkurat i det koronakrisen for alvor kom. Foto: Tor Høvik

Hva: StereoSessions fra Stereo

Hvor: Facebook-siden Stereo Bar Bergen.

Når: Hver kveld fremover, 21.30.

Hvorfor: Fredag 13. mars skulle egentlig den nye baren Stereo åpnet i Garages gamle lokaler. Det var dagen etter at det ble innført strenge smittereduserende tiltak, og timingen var åpenbart forferdelig dårlig. Nå har likevel Stereo åpnet likevel, på internett. De har arrangert konserter under navnet Stereo Sessions, og denne helgen er det duket for artister som Doddo, Vilnes og Orbo.

Får med deg konsert med Harmonien

Lise Davidsen sammen med Bergen Filharmoniske Orkester er noe av det man kan oppleve på Bergenphililive. Foto: Paul S. Amundsen

Hva: Strøm konserter med Bergen Filharmoniske Orkester.

Hvor: Bergenphililive.

Når: Når som helst.

Hvorfor: Bergen Filharmoniske Orkester har ikke inntatt sitt hjem i Grieghallen etter at koronaviruset for alvor satt en stopper for store deler av byen og landets kulturliv. De som for alvor lengter etter å oppleve byens store orkester kan imidlertid gå inn på Bergenphililive og strømme konserter.