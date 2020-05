Deres første 17. mai-video gikk viralt. Nå har de laget koronafilm.

– Jeg trodde jeg var tøff, men det er jeg åpenbart ikke. Koronafengsel er noe dritt, sier Kristoffer Joner. Se videoen til hans nye 17. mai-film fra Bergen.

Téa Grønner Joner, Gine Therese Grønner og Kristoffer Joner i en scene fra «Corona Virus».

I 2016 kom kortfilmen «Krampaktig», innspilt i Sydnesgaten.

Den inneholdt en 17. mai-scene mange kjente seg igjen i – en familie som krangler og stresser før man skal ut for å rekke festlighetene. Men på Facebook legger de ut et bilde av en lykkelig familie.

En skikkelig familiefilm

Gine Therese Grønner regisserte filmen med seg selv, ekskjæresten Kristoffer Joner og deres felles datter Téa foran kamera.

I løpet av en måned hadde «Krampaktig» én million visninger på ulike sosiale medier.

I 2017 kom en ny kortfilm, «Hjerte rot», som handler om den samme familien på sankthansaften. Denne gangen var temaet Facebook-sjalusi.

Nå har Grønner laget enda en 17. mai film i Sydnesgaten med de samme tre foran kamera, «Corona Times», inspirert av kulturminister Abid Rajas formaning om at alle nordmenn på 17. mai må synge «Ja, vi elsker» klokken 13.00, uansett hvor de er.

– Da jeg leste dette, begynte jeg å tenke på den allerede etablerte 17. mai-familien vår. Hvordan vil de tilnærme seg en slik situasjon? Det ble fort et lite manus. Kristoffer hev seg på bussen i Stavanger, og vi var i gang, sier Grønner.

– Vi setter det veldig på spissen

Erfarne filmfolk som Njål Lambrechts (foto), Øyvind Rydland (lyd) og Mats Andersen (grading) ble med på laget. Og med en av landets mest brukte filmskuespillere foran kamera, var veien kort til mål.

Kristoffer Joner og Gine Therese Grønner har samarbeidet på flere prosjekter.

– Kristoffer er rå foran kamera. Vi kjenner hverandre godt, også i en opptakssituasjon. Derfor kan vi jobbe effektivt sammen. Men vi er også litt løse i snippen og ler mye på opptak, sier Grønner.

Filmen er inspirert av den spesielle tiden vi alle lever i.

– Mange opplever jo at vaner og tradisjoner snus for tiden. Og filmen viser hvordan vår lille filmfamilie forholder seg til det på nasjonaldagen. Vi setter det veldig på spissen, men jeg tror mange vil kjenne seg igjen, sier Grønner.

Hun sier at faren bruker koronakaoset til å slippe unna innkjørte krav og forventninger, mens moren ønsker jo egentlig bare å få et fint øyeblikk med sine nærmeste, stakkar.

Kan være pappa og kollega

Kristoffer Joner har flere filmprosjekter som ligger på hold på grunn av korona. Og han er ikke særlig fornøyd med situasjonen.

– Ingen vet jo en dritt om når vi kommer i gang igjen. Jeg har vært i risikogruppen på grunn av astma og kols, så jeg har vært mye inne. Heldigvis fikk jeg gjort siste lydjobbingen på tv-serien «Maskineriet» dagen før Norge ble stengt ned, sier Joner.

Kristoffer Joner i en scene i «Maskineriet», som kommer på Viaplay 24. mai. – Jeg er for gammel til å løpe, skyte og slåss så mye, sier Joner.

Han synes det er gøy å jobbe med ekskjæresten og datteren, som nå er fylt 16.

– Therese er jo hjernen bak. Hun er flink til ta situasjoner på kornet, det at vi på 17. mai alltid har dårlig tid og fyker rundt. Så for meg er det egentlig bare å gjøre en jobb. Men det er jo ekstra gøy å jobbe med Téa, da. Her kan jeg være både pappa og kollega. Det ble mye latter, sier Joner.

Nå føler han seg nærmest forpliktet til å synge nasjonalsangen klokken 13 på søndag.

– Det blir vel til det. Jeg skal åpne vinduet hjemme og delta i allsangen.