Kvinner på randen er fremragende gjennomført

Aldri så galt så er det godt for noe. Hadde det ikke vært for at Norge ble rammet av en pandemi, så hadde ikke trioen Kjersti Berge, Elisabeth Moberg og Marit Voldsæter funnet det for godt å tromme sammen til en liten mimreforestilling med Kvinner på randen.

Samspillet mellom de tre kvinnene er velkjent. Marit Voldsæter tar rollen som den ufikse og lite imponerte knølen. Mens Kjersti Berge og Elisabeth Moberg vil fremøre fancy jazz og klassisk musikk, skriver BTs anmelder. Foto: PAUL S. AMUNDSEN