Harmonien nominert til verdens beste orkester

– Dette er resultatet av flere års hardt og målrettet arbeid, sier Bernt Bauge.

Bernt Bauge er full av lovord om både orkesteret og ledelsen. – Denne anerkjennelsen bekrefter at vi holder det nivået vi ønsker holde, samtidig som det gir oss et ønske om å utvikle oss. Foto: Rune Sævig

Nyheten ble offentlig for «alle» fredag, men administrerende direktør for Musikkselskapet Harmonien, Bernt Bauge, har sittet på den i noen dager. Orkesteret selv fikk heller ikke vite noe før fredag.

– En slik nominasjon er like stort som en Grammy, om ikke større, sier Bauge.

Hvert år deler magasinet Grammophone ut «Classical Music Awards», og i kategorien «Årets orkester» er Bergen Filharmoniske Orkester nominert som eneste fra Norden valgt ut sammen med ni andre orkestre fra hele verden, deriblant Los Angeles Philharmonic Orchestra, Phildalephia Orchestra og BBC Symphony Orchestra.

– Jeg er utrolig stolt og glad på vegne av orkesteret. Dette er resultatet av flere års hardt og målrettet arbeid, så det at vi får denne anerkjennelsen bekrefter at vi er inne på noe.

Hele Norges Harmoni

Selve prisutdelingen vil skje i London 6. oktober. Frem til da kan man stemme frem hvem man mener fortjener æren av å vinne tittelen «Årets Orkester».

Bauge innrømmer at akkurat denne delen kan bli vanskelig.

– Bergen er jo en betraktelig mindre by enn Los Angeles, Philadelphia og London, men det er jo nå bergenspatriotismen og stoltheten over Bergen og Vestlands musikalske flaggskip virkelig må leves ut! Dette er jo ikke bare en stor dag for oss her vest, men også en god dag for hele det norske musikkliv.

Etter en meget god sesong, runder Harmonien av med en prestisjefylt nominasjon. Foto: Rune Sævig

– En utrolig stimulans!

På spørsmålet om nominasjonen skaper et press på musikerne, ler Bauge.

– Press? Dette er en utrolig stimulans! Både ledelsen og orkesteret ønsker konstant å utvikle seg, og når vi er flankert av slike verdenskjente orkester er det bare enda en bekreftelse på at vi har knekt koden, sier han.

Harmonien er ikke fremmed i utlandet.

Særlig i England har de fått gode anmeldelser og lovord. Nå gjenstår det å se om dette kan være med på å samle stemmer, også der.

– Vår siste konsert med Peter Grimes i London før jul ble nevnt som et musikalsk høydepunkt det året i England. Det er utrolig flott at også et lite land som Norge kan hevde seg i en slik verdensmetropol for klassisk musikk.