P4 går til rettssak mot lokalradio i Bergen

Radiokanalen P4 har stevnet lokalradiostasjonen 5000 Bergen for retten. P4 krever erstatning for bruk av et slagord stasjonen mener er for lik deres eget.

P4 går til sak mot lokalradioen 5000 Bergen – som bruker slagordet «Lyden av Bergen». Dette mener P4 ligner for mye på deres eget varemerkeregistrerte slagord. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

NTB

For mindre enn 2 timer siden

Lokalradiostasjonen i Bergen bruker setningen «Det er vi som er lyden av Bergen» i sin markedsføring. Dette mener P4 ligner for mye på deres eget slagord – «Lyden av Norge».

P4 krever at stans av all bruk av slagordet, både skriftlig, på nett og i radiojingler, skriver Journalisten. I tillegg krever P4 erstatning på 277.000 kroner.

De ansatte i 5000 Bergen består i stor grad av tidligere ansatte i P4-eide P5 Bergen, som ble lagt ned i fjor høst. Allerede i mars i år fikk lokalradioen brev fra P4 , som reagerte på bruken av slagordet, og krevde at de sluttet å bruke det.

Dette har 5000 Bergen ikke rettet seg etter, og dermed går P4 til søksmål.

P4 har også tidligere reagert på at andre kanaler benytter lignende slagord. I 2007 gikk de til rettslige skritt mot NRK, som planla et TV-program med navnet «Lyden av lørdag». Denne saken gikk helt til Høyesterett, uten at P4 fikk medhold.