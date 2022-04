Fyllingsdalen teater vil inn i Akvariet

Fyllingsdalen teater vil ha fingrene i bygningsmassen til Akvariet når fisk, pingviner og krokodiller en gang flytter til Dokken. Det er de ikke alene om.

Teatersjef Jørn Kvist og styreleder Per Magne Kristiansen ved Fyllingsdalen Teater ønsker å spille teater på Akvariet en gang i fremtiden.

– Vi har faktisk vært på utkikk etter en nummer-to-scene, og da i sentrum, sier teatersjef på Fyllingsdalen Teater, Jørn Kvist, til BT.

Han understreker at teaterets nåværende lokaler i Fyllingsdalen fortsatt vil være primærbasen, men at de lenge har sett på muligheten for å utvide.

– Det har vært en gradvis modning, men vi har jo spilt sommerteater i byen og nå som vi til de grader har vokst ut av lokalene våre i Fyllingsdalen har vi tenkt at Akvariet ville være en god løsning.

Flere forslag

Andre aktører, blant annet innen kultur, har også tenkt høyt om området tidligere. I et styremøte på Kode tilbake i 2016 foreslo den daværende Kode-direktøren Erlend Høyersten at Kode kunne la sentrumskjerne være sentrumskjerne og flytte samlingen sin ut til et nytt bygg i Nordnesparken.

Han ville dele Kode opp i to deler, la komponisthjemmene være én del og kunstmuseet én del – og altså flytte museumsdelen ut i Nordnesparken.

Nå er det altså breddeteateret i Fyllingsdalen som kaster seg på. Barn kommer ukentlig fra hele Bergen, og fra Os, Samnanger, Osterøy og Nordhordland, for å spille teater i lokalene i Folke Bernadottes vei.

– Det bor jo også barn i sentrum og flesteparten av dem på Nordnes, så vi ser store muligheter her, sier han og fortsetter:

– Akvariet og Nordnesparken er et fantastisk område som det i en mannsalder har strømmet barn og barnefamilier til. Og i miksen av de strålende kulturbyggene som planlegges i sentrum mangler vi et alternativ for barn og unge – så der kommer vi inn. Og vi kommer jo veldig billig, legger han til.

Pingvinen Elleanor Roosevelt på Akvariet belager seg på flytting til Dokken innen noen år.

– Hvor langt har dere kommet i prosessen?

– Vi har forsøkt å få til et møte kulturbyråden, men hun har vært så opptatt den siste tiden. De vi har snakket med er Nordnesparkens venner, for en drøy måned siden, og de var veldig positive, sier Kvist.

Fyllingsdalen Teater er og blir basen til teateret. Men de vil gjerne ha et supplement – i sentrum. Her er Teatersjef Jørn Kvist.

Nestleder i Nordnesparkens venner er for øvrig Finn Bjørn Tønder, som også har fungert som kommunikasjonsrådgiver ved Fyllingsdalen Teater siden i fjor vinter.

Vil ha debatt

Kulturbyråd Katrine Nødtvedt (MDG) sier dette til BT om teaterets tanker og visjoner i sentrum:

– Det er alltid spennende med forslag til hvordan vi kan utvide byens kulturtilbud.

Kulturbyråd Katrine Nødtvedt vil at bergenserne skal engasjere seg i debatten om hva som skal erstatte Akvariet i Nordnesparken når den tid kommer.

Nødtvedt understreker at det er for tidlig å si noe om hvordan Akvariet-bygget, som ble reist i 1960, skal brukes i fremtiden.

– Og det kommer stadig nye forslag. Jeg synes det er viktig at bergenserne kan engasjere seg i debatten om hvordan dette bygget kommer byen best til gode.

Flere år

Når vi ringer Aslak Sverdrup, direktøren på Akvariet, og lurer på hvor prosessen med flytting og Dokken står pr. april 2022 sukker han først lett.

1. mars 2019 begynte Aslak Sverdrup i jobben som administrerende direktør på Akvariet.

– Oj. Det er et stort spørsmål. Jeg har et møte om ti minutter. Kan jeg ringe deg opp igjen?

En time senere:

– Vårt arbeid med å jobbe for å på plass et kunnskapssenter for havet på Dokken fortsetter. Det vi ønsker å få på plass i år er å få avklart tomt på Dokken, og da er det Havnelageret vi ønsker å ta over, sier Sverdrup.

Han understreker at det er en god del år før det nye Akvariet er på plass i sine nye omgivelser.

– Frem til det blir vi på Nordnes.

Statsbygg eier den eldste delen av bygningsmassen til Akvariet, mens Akvariet selv eier den andre. Akvariet har også evig bruksrett til bygningene.

– Hva man skal bruke de til når vi er på plass på Dokken har jeg, ærlig talt, ikke tenkt så mye på, men det er jo en fantastisk tomt med veldig mange muligheter.

