Tre unge og lovende artister står bak denne ukens bergenslåter

Les om Thea Wang, Nelly Moar og Døssi i ukens musikkspalte.

Thea Wang på scenen under fjorårets Vill Vill Vest-festival.

Joakim Randa Berthelsen Musikkanmelder

Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Selv om man trygt kan fastslå at det Thea Wang holder på med ikke akkurat er revolusjonerende og nyskapende, er det fremdeles noe unektelig forfriskende med hennes tilnærming til folk-sjangeren. Det skarpe, observerende blikket og vakre, ofte muntlige og utilgjorte språket har gjennom flere sterke singler nærmest skapt et aldri så lite lyrisk mikrokosmos av urban lengsel, hvor karakterene utspiller sine roller i små kammerspill.

Tankene sendes ofte til Monica Heldal, en annen folksanger som utmerker seg i særdeleshet som låtskriver og historieforteller. Wangs siste singel «Jennifer» er kanskje ikke en like umiddelbar innertier som «While he is still asleep» og «Tell me about it», men fortsetter likevel den flotte trenden av god folkmusikk med historiefortellingen som både kjerne og katalysator.

Apropos lovende lokale artister, de finnes heldigvis også i pop og r & b-segmentet. Nelly Moar har det meste på plass for å lykkes: stemme, aura og meloditeft. I tillegg har hun noe mange andre unge artister som kommer opp bruker en del tid på å finne ut av, nemlig en definert sound og et knippe gode, stilsikre låter.

«Boy bye» er etter mitt skjønn den beste hittil, med sin kontrollerte og vekselvis kalde og inderlige vokalfremføring, samt en enkel, men effektiv produksjon og en reell hjernebasill av et refreng. Det skulle ikke forundre meg om denne smeller ut av halvsprengte dockingshøytalere på Verftet når sommeren fester sitt grep og badegjestene dukker opp.

Døssi har fått med seg en av byens mer profilerte popartister, Depresno, på sin seneste singel «Wildflower». Låten er blant de bedre av Døssis mange singelutgivelser de seneste årene. Depresno og Døssis stemmer komplimenterer hverandre godt, hvor førstnevntes mørkere toneleie utgjør en forfriskende kontrast.

En flott, velkomponert ballade av det inderlige slaget – dette har Døssi bevist at hun mestrer ved flere anledninger. Jeg undres likevel hvordan en eventuell plateutgivelse vil høres ut, og om sounden vil ekspanderes noe innen den tid. Kanskje den fjortende singelutgivelsen vil virke opplysende i så måte. Nummer 13 er uansett et solid stykke popmusikk.

