AFP: «Titane» vinner gullpalmen i Cannes

Den franske thrilleren «Titane» vinner Gullpalmen i Cannes, ifølge AFP og Reuters. Juryleder Spike Lee så ut til å lese opp vinneren for tidlig ved en feil.

Cannes-juryens leder Spike Lee, her sammen med jurymedlemmene Jessica Hausner (til venstre) og Mati Diop før prisutdelingen lørdag. Foto: Brynn Anderson / AP / NTB

NTB

Vinneren av Gullpalmen skulle egentlig offentliggjøres helt til slutt i den storslagne seremonien, men da Lee skulle lese opp vinneren i kategorien beste mannlige skuespiller, kunngjorde han Gullpalme-vinneren i stedet.

Dermed ser det ut til at regissør Joachim Triers «Verdens verste menneske» ikke nådde opp i konkurransen om den aller gjeveste prisen, men filmen kan likevel notere seg for en stor hedersbevisning: Norske Renate Reinsve ble tildelt prisen for beste kvinnelige skuespiller for sin hovedrolle.

På forhånd hadde Trier uttrykt at han var mer enn fornøyd med bare å bli plukket ut til hovedprogrammet under den 74. internasjonale filmfestivalen i Cannes.

I alt 24 filmer var med i hovedkonkurransen under årets festival.

Hovedrollene i filmen, som får norsk premiere 15. oktober, spilles av Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie og Herbert Nordrum. Manuset er skrevet av Joachim Trier og Eskil Vogt.