Bergenserens nye album gir deg bakoversveis

Ensemblet Møster!, med saksofonisten Kjetil Møster i spissen, har laget sitt mest hardtslående og mektige verk til nå.

Brikkene faller skikkelig på plass på Møster! s nye plate, som gir oss skikkelig bakoversveis. Foto: Håvard Bjelland

Alisa Larsen

Publisert Publisert Nå nettopp

Fakta Møster! «Dust Breathing» Hubro (jazz/rock) Les mer

Det er helt spesielt å høre et band liksom falle på plass – endelig. Ikke det at ensemblet Møster! har hatt problemer med lyden tidligere. Strengt talt har den svært kompetente gruppen alltid fremstått som grensesprengende og kyndige, med et konstant søkende blikk. Hver Møster!-plate har hatt et distinkt uttrykk, som følge av et dypdykk i en ny sjanger eller atmosfære. «Dust Breathing» – det femte i rekken – er deres mest fullendte verk så langt.

«Dust Breathing» syr sammen inntrykkene fra «When You Cut Into The Present» (2015) med «States of Minds» (2018) – progrock møter frijazz møter doom. En eksentrisk kombinasjon, ja, men disse møtene forsterker hverandre på en måte som til tider etterlater en med hakeslepp.

Ta «Waistful Tendensities» som utvikler seg fra knitrende støy i monitoren til fullblåst doomeksplosjon. Her er det helt umulig å skille Kjetil Møsters saksofon fra Motorpsycho-medstifter Hans Magnus Ryans gitar. De smelter sammen og blir til ett. Låten er som en gigantisk kjeftsmell drevet av Nikolai Hængles knallharde bass og forløses i et seig psychmellomspill på «Ausculptation».

Les også Året startet på bånn for Peder. Nå blir han rost opp i skyene.

Toneskifter gjør seg særlig gjeldende på «Dust Breathing». Dette er som tydeligst på et Magnus-opus av en åpner, 14 minutter lange «The Bonfire, The Sun». I første akt mediterer ensemblet på en progrockmelodi og utbroderer denne gjennom et fabelaktig soloparti signert Møster. Trykket øker gradvis, og det blir tettere mellom tonene. Sjokket kommer når de i andre akt slipper melodien til fordel for fri lek, hvor spesielt trommis og perkusjonist Kenneth Kapstad får utfolde seg i en maksimalistisk solo som likevel føles lett som en fjær. Låten sklir ut i krautrockekstase før den plutselig finner tilbake til melodien.

Det er 50/50 storslått og galskap, og det er albumets store høydepunkt.

Kjetil Møster er kjent som en av landets mest fremtredende saksofonister. Foto: Sean Meling Murray

Denne gang har Kjetil Møster tatt baksetet som bandleder for å gi sine merkverdige kollegaer større eierskap over musikken. Dette manifesterer seg i et mer helhetlig lydbilde, men også i at samtlige får komme til sin rett og flekse musikalske muskler. Og hvilke muskler det er!

Det fremste eksemplet er suiten «Organ of Bodies», et trehodet troll. Her kaster de liksom ball om hvem som styrer showet til enhver tid. Resultatet er alt fra sublimt til distré og kaotisk, som på «Organ of Bodies II: Tentactility», der gitarene kupper avslutningen. Det føles av en eller annen grunn helt innafor i denne settingen. Black Sabbath-tendensene er voldsomt tilstedeværende på avslutningen «Organ of Bodies III: Palpatience» hvor de atter en gang oppnår et samspill uten like, hvor deres individuelle karakteristika amalgerer og blir til et vidunderlig sammensurium.

«Dust Breathing» er mektig og uredd. Til tider overvelder den med sin vegg av lyd, men etterlater en likevel med den berusende følelsen av bakoversveis.