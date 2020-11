Stjernen måtte rett i karantene i Bergen. Mandag kan hun endelig synge igjen.

Opera Bergen fikk nesten én million kroner i pengestøtte. Nå kjører de et knallhardt smittevernregime for at ingen skal kunne pådra seg korona.

Stjernesolist Annemarie Kremer har vært «isolert» på Clarion Collection Hotel Havnekontoret i snart ti dager. Foto: Tuva Åserud