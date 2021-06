Årets Pride-festival kopierer 17. mai-løsning: – Vi er helt klart inspirerte.

Dette kan du få med deg under Bergen Pride.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi har fått til et så bredt og stort program, selv om vi står midt i en pandemi med mange begrensninger, sier Joakim Aadland (30), festivalsjef for Bergen Pride, som er arrangert av Regnbuedagene i Bergen. Foto: Jannica Luoto

– Vi er helt klart inspirert av 17. mai-komiteens organisering av paraden på nasjonaldagen, sier Joakim Aadland (30).

For syvende gang er han festivalsjef for Bergen Pride, Norges nest største festival for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Fra 5. til 12. juni blir Bergens vil den fargerike festivalen prege bybildet i Bergen.

I år som i fjor har Aadland jobbet for å få til en koronatilpasset festival, med en gjennomførbar parade på festivalens siste dag.

I år blir den til sjøs, og foreløpig har 1700 personer meldt sin interesse på Facebook-arrangementet.

– Vi vet ikke hvor mange som stiller i båtparaden, men vi tror det blir stort oppmøte og ser frem til å farge Byfjorden i regnbuens farger! sier Aadland.

Her er en oversikt over fem fargerike arrangement du kan få med deg.

Fakta Bergen Pride

Regnbuedagene i Bergen står bak Bergen Pride, Norges nest største festival for kjønns- og seksualitetsmangfold. Festivalen arrangeres etter de tre P-er: Pride House: Debattarena. Under årets festival lokalisert på Øvre Vågsallmenningen

Pride Park: Musikk- og kulturdelen av festivalen. Lokalisert på USF Verftet i år.

Pride Parade: Den årlige paraden som i år er flyttet fra land til vann – i form av en båtparade 12. juni. Les mer

1 Tyvstarter med vorspiel Offisielt åpner Bergen Pride lørdag 5. juni. Foto: Jannica Luoto (arkiv) Tid: Fredag 4. juni klokken 21.45

Sted: Store Scene på DNS (Den Nationale Scene)

Pris: 100 kroner for billett «Vi inviterer til en feiring av kjærlighet og mangfold sammen med Regnbuedagene i Bergen!» skriver DNS på sine nettsider. Elleve skuespillere og band skal bidra med både Lady Gaga- og Gabrielle-låter, og scener fra forestillingene «KUK« og «Et dukkehjem» skal vises.

2 Fra Festplassen til «bokstavkjeks»-benkene – Kim er en av oss. Hun passer ikke til å bli opphøyet på en statue for å se ned på oss. Derfor er disse benkene perfekte som en skulptur i Kims ånd, sa Katrine Nødtvedt da hun avduket Kim-benkene 27. mai. Foto: Geir Martin Strande (arkiv) Tid: Lørdag 5. juni klokken 18.00 (og hele uken)

Sted: Øvre Vågsallmenningen

Pris: Gratis Vanligvis preger Bergen Prides telt Festplassen rundt disse tider, men kommunens testtelt tar inntil videre opp plassen der. Derfor har festivalen fått ny lokasjon: øvre del av Vågsallmenningen, ved «Kim»-benkene, som kan minne om bokstavkjeks. Kulturbyråd Katrine Nødtvedt (MDG) holder åpningstale og klipper snoren, etterfulgt av åpningsdebatten «Media og minoritetene». Gjennom uken vil ulike debatter og sosiale arrangementer finner sted her.

3 Solidaritet i ulike former I flere land står lesbiske, homofile, bifile og transpersoners rettigheter på stedet hvil eller går tilbake. Slik som Russland og Polen, eksemplifiserer Joakim Aadland. – Derfor er solidaritetsaspektet med Pride her i Norge en viktig del av det, sier han. Foto: Eirik Brekke Tid: 5. til 12. juni fra klokken 14 til 18

Sted: Galleri Vox, Strandgaten 223

Pris: Gratis Utstillingens tema er også årets Pride-tema, nemlig internasjonal solidaritet. Kunsten har som mål å rette oppmerksomheten mot lesbiske, homofile, bifile og transpersoners rettigheter. Ifølge Aadland er det kunst i flere sjangre, og både ting å ta og se på.

4 Regnbuemåned på kinoen Det kommer nye filmer på plakaten hver uke, skriver kinoen. Foto: Alice Bratshaug (arkiv) Tid: Fra 28. mai til 1. juli

Sted: Bergen kino

Pris: 80 kroner pr. billett «Vi skal farge kinoen i regnbuens farger og stå opp for retten til å elske hvem man vil og være den man er» skriver Bergen kino på sine nettsider. I samarbeid med Regnbuedagene og BIFF viser kinoen nye og gamle filmer én eller flere ganger i løpet av måneden. Felles for dem alle: rødt, oransje, gult, grønt, blått og lilla.

5 Med inspirasjon fra 17. mai 17. mai-komiteen i Bergen arrangerte båtparade for andre år på rad i år – på grunn av korona. Foto: Ørjan Deisz (arkiv) Tid: Lørdag 12. juni klokken 11.30

Sted: Oppmøte i Frøviken på Eidsvågsneset til Nordnes

Pris: Gratis (men du må stille med båt selv) I fjor ble en digital parade koronaløsningen på arrangementet. I år – og for første gang – inviterer Bergen Pride til båtparade, som et alternativ til gåparaden. Først i paraden vil Regnbuedagenes egne båt, MS «Rygercruise» lede an, med DJ og opptredener. Det er mulig å se båtparaden fra Sandviken-siden og Nordnes.

