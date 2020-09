Zupermaria slår til igjen

Maria fra Fyllingsdalen dyrker den enkle popmusikken. Det gjør hun med stort hell.

Maria Træbakken, også kjent som Zupermaria, dyrker den rene popmusikken. Det gjør hun med hell, ifølge BTs anmelder. Foto: Tuva Åserud

Petter Lønningen

Husker du popmusikk? Jeg mener ordentlig popmusikk, med teite og fantastiske melodier som kunne hjemsøke deg i årevis og gjerne når du aller minst ønsket det? Eller hva med tekster man kunne gråte til og le med, fordi de satte ord på ting selv ikke verdens største forfattere hadde skjønt bæret av? Akkurat slik er debutalbumet til Zupermaria (Maria Træbakken).

«Ka har du gjort nå Maria» åpner med et smell. «E på saken» finter en ut med et pumpende komp og linjer som «Eg tror du skjønner når eg stønner at det e digg/og når eg kommar må du åpne når eg e der». Deretter følger gjennombruddshiten «Unnskyld» fra 2019, den energiske poprockeren «Ka har du gjort» og den luftige «Balenciaga». Man hører at et helt kobbel av produsenter har vært involvert i albumet, men noen identitetskrise har det likevel ikke blitt.

Zupermaria skriver direkte tekster om oppturer og nederlag. Noen ganger minner det om utdrag fra en hemmelig dagbok, andre ganger parafraserer hun musikken hun selv hører på, som Kamelen. Alt er ikke lite elegant («Veien blir til» kunne vært en hvilken som helst oversatt, generisk Disney-låt), andre ganger blir det så pussig at det funker likevel. Som på «Få d på»: Zupermaria synger om vasking og vippsing på en måte som kan få en til å sittedanse med knyttede hender mens en gauler med på «Vippse! Vippse! Yeah!».

«Deja vu» disker opp med seig og suggererende elektropop, mens eggende «Ingenting er lenger som det var» setter kursen mot yacht-rockens naturlige breddegrader. «Plaster» er et øyeblikksbilde fra en litt hudløs søndag, mens «Førstemann» vil ha deg med ut i gatene og danse når det regner. Så er albumet så altfor tidlig over – og det er et sunnhetstegn.

Bergen betydde mye for norskspråklig popmusikk. Uten band og artister som Fjorden Baby!, John Olav Nilsen & Gjengen, Razika og Lars Vaular ville neppe norsk være så mange nye artisters førstevalg i dag. Men aller viktigst var nok Gabrielle: Anmelderne var ikke nådige i begynnelsen, men hennes unike blanding av blodkommersiell popmusikk og tekster folk faktisk kunne forstå meningen med, gjorde henne til en av de største norske popartistene.

I dag synger mange på engelsk igjen, men Zupermaria står klar til å fylle tomrommet. Hun har nemlig den helt rette kombinasjonen av irriterende fengende låter og ærlige tekstlinjer som treffer så godt at det noen ganger kan bli riktig så ubehagelig. Akkurat slik det skal være.