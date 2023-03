Tennessee innfører forbud mot dragshow

Guvernøren i delstaten Tennessee i USA har signert en lov som forbyr dragshow på offentlig sted eller der barn kan se det.

Tennessee er den første delstaten i USA som begrenser mulighetene for dragartister. Her fra en demonstrasjon i Nashville 14. februar.

NTB

Forbudet ble vedtatt av folkevalgte i Tennessee 23. februar, men måtte signeres av den republikanske guvernøren Bill Lee før det trådte i kraft.

Delstaten går dermed i bresjen for en innsats ledet av Republikanerne for å begrense mulighetene for dragartister i minst 15 delstater. Over 20 lovforslag er for tiden til behandling.

Dragartister og borgerrettsgrupper fordømmer innskrenkningene og sier de er grunnlovsstridige og vil føre til mer trakassering og vold mot homofile og transpersoner.