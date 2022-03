Oscar-akademiet tar avstand fra vold etter at Will Smith slo til komiker

– Jeg håper Akademiet inviterer meg tilbake.

NTB

Publikummet i Dolby Theatre fikk seg en overraskelse da komiker Chris Rock skulle dele ut prisen for beste dokumentar under Oscar-utdelingen.

Will Smith gikk opp på scenen og ga Rock et slag i ansiktet etter at komikeren dro en vits om skuespillerens kone Jada Pinkett Smith.

Etter at han hadde satt seg ned igjen, ropte han til Rock: «Ikke snakk om konen min!»

– Folk i salen ble rystet

Verdens verste menneske-produsent Thomas Robsahm, som var til stede under utdelingen, sier til NTB at folk i salen ble rystet av hendelsen.

– Først trodde jeg det var en del av showet, og at de hadde lagt på lyd fordi man kunne høre slaget, men så ropte han litt manisk, og jeg skjønte at dette virkelig skjedde, sier Robsahm.

– Jeg synes at det er totalt uakseptabelt og håper det får konsekvenser, legger Robsahm til.

Oscar-akademiet skriver på Twitter at de tar avstand fra vold.

– Akademiet tolererer ikke noen form for vold, tvitret de noen timer etter hendelsen.

Ifølge Rolling Stone kommer Rock ikke til å anmelde Smith for episoden.

Beklaget i takketalen

Senere i sendingen vant Will Smith prisen for beste mannlige skuespiller for filmen «King Richard». Det var skuespillerens første Oscar-statuett. I takketalen sin tok han til tårene og beklaget til Akademiet.

– I denne tiden av livet mitt, i dette øyeblikket, er jeg overveldet av det Gud kaller på meg til å gjøre og være i denne verdenen, sa han i takketalen sin.

Smith kom også med en tilsynelatende referanse til det som skjedde mellom han og Rock minutter før.

– Jeg håper Akademiet inviterer meg tilbake, sa han.

Seansen mellom Rock og Smith fikk internettet til å koke, og mange lurte på om det hele var planlagt eller ikke.

Vert for sendingen, Amy Schumer, tøyset med hendelsen da hun tok til scenen etter Smith.

– Har jeg gått glipp av noe? Det er liksom en annen stemning her, sa hun.

Academy of Motion Picture Arts and Sciences har delt ut Oscar-prisene hvert år siden 1929. I år ble sendingen ledet av komikerne og skuespillerne Wanda Sykes, Amy Schumer og Regina Hall.

