Hva har Bjørn Tomren fra «Stjernekamp» å gjøre med Marit Eikemos nye roman?

I disse dager gir Marit Eikemo ut «Team Tuva», hennes niende bok.

Flere titalls mennesker lytter andektig i halvmørket. De har kommet til Norli i Strandgaten for å høre Marit Eikemo og Linda Eide snakke om Eikemos ferske roman.

At NRK-programlederen er til stede på den lille scenen, er ingen hemmelighet. At hun også finnes i «Team Tuva», er langt mer subtilt.

Mange titalls mennesker dukket opp på Norli i Strandgaten tirsdag kveld for å høre Marit Eikemo og Linda Eide prate om Eikemos ferske roman.

Rollespillet

Eikemos hovedperson Tuva er en sårbar, nyskilt og kanskje noe nevrotisk kvinne i 40-årene, på ingen måte uten utfordringer i hverdagen. Når vi blir kjent med henne, er det gjennom øynene til tannlegen hennes, psykologen, den personlige treneren, damen i banken.

Hvilket innblikk får disse profesjonelle aktørene i Tuvas liv? Og hvordan påvirker hun menneskene bak prestekjortelen og snekkerbeltet, som også har sitt å slite med?

I «Team Tuva» er kongstanken at fagfolkene rundt oss utgjør et fellesskap, et team vi kanskje ikke tenker mye over.

– Alle disse menneskene skiples ut av rollene sine i møtet med Tuva. Hun setter veldig mye i gang hos dem hun møter. Blant annet legger psykologen inn bud på et småbruk etter at Tuva har vært hos ham. Med det underskriver han i praksis sin egen skilsmisse, sier Eikemo.

Noen timer før hun har satt seg i den svarte stolen hos Norli, før samtalen og signeringene og alt som følger en ny bokutgivelse, forklarer hun ideen bak «Team Tuva».

Eikemo tror at vi berører hverandre og griper inn i hverandres liv mer enn vi aner. At vi først og fremst er mennesker for hverandre, ikke bare klient og pasient og kunde.

– Alle bringer med seg sine historier. Jeg ville undersøke hva dette fellesskapet er. Hvis denne boken kan få folk til å tenke over relasjonene sine, så er det bra.

Store forventninger

«Team Tuva» er Eikemos niende bok, og ifølge NRK en av bøkene det er størst forventninger til i høst.

– Det tar jeg med knusende ro. Men det er hyggelig, da.

– Hvor mye Eikemo er det i Tuva?

– Det er umulig å svare på. Man bruker jo alt. Det er et sammensurium av ting man har opplevd, andre har opplevd, ting du har observert eller hørt, research – og masse diktning. Men det er jo ikke til å underslå at det kommer fra meg, sier hun.

Den som tror at forfatterens skarpe observasjoner er et resultat av at hun har med seg notatbok overalt, må tro om igjen.

– Jeg tar ikke notater. Jeg bruker, for å si det med Torborg Nedreaas, det som blir lagret i meg. Jeg har tillit til at det som betyr noe blir værende.

Ufrivillig komikk

– Det er fristende å kalle deg en samfunnsobservatør?

– Som samtidsforfatter prøver jeg å si noe om tiden vi lever i, noe grunnleggende om mennesket – og hva det er å være menneske i denne tiden, sier Eikemo, og utdyper:

– Jeg har lyst til å pirke i vante forestillinger, og snu ting litt på hodet. Da Tuva kommer inn til jurist og sier at hun vil frasi seg morsarven, så strider det mot alt en jurist tenker – juristen er jo nettopp der for å sikre sin klients retter.

– Men kanskje det har en egen frihet, en egen verdi å frasi seg noen retter? Jeg liker godt når verdier blir satt opp mot hverandre. Da oppstår det ofte litt komikk.

– Det er mye humor i boken?

– Folk sier det, ja. Men jeg gjør det ikke med overlegg. Jeg skriver ikke for å være morsom.

NRKs Linda Eide (t. høyre) og Marit Eikemo i samtale om «Team Tuva» på Norli i Strandgaten. Eide er også til stede i boken. På en måte.

– Et rom å tenke i

Eikemo sier at hun har hatt mye moro av prosjektet underveis.

–Jeg sitter ikke og ler mens jeg skriver, men det har vært et overskuddsprosjekt. Det kan ha med formen å gjøre, at prosessen har vært litt lettere enn det en stor roman er. Dette er jo mer avsluttende tekster, selv om de henger sammen.

– Vil du at leseren skal bli underholdt, eller lære litt om seg selv?

– Det er helt fint hvis folk føler seg underholdt. Men jeg håper alltid at bøkene skal være et rom der man kan gå inn og tenke over ting, sier hun.

– Veldig mange tror at fordi det er lett å lese det jeg skriver, så er også innholdet lett. Men det krever ganske mye tankearbeid å skrive så lett. Det er et møysommelig arbeid å gjøre teksten så klar at den åpner for refleksjon.

En slags videreføring

– Ser du «Team Tuva» som en videreføring av dine tidligere romaner?

– Ja, de henger sammen. Tanker og ideer blir ofte overført til neste bok. Allerede i min første roman hadde jeg en hovedperson som jobber på Nav, forteller hun.

– Jeg har alltid likt å skrive om møteplasser mellom folk som ikke kjenner hverandre. Om scenene som utspiller seg der, mellom en profesjonell og et menneske som gjerne er i en presset livssituasjon. Hva slags tillit eller mistillit, mistenkeliggjøring og intimitet oppstår i slike møter? Hva forteller vi egentlig hverandre?

Til Odda

Morgenen etter Norli-samtalen skal Marit Eikemo sette seg i bilen. Hun skal dra hjem til Odda, som hun forlot for tre tiår siden. På Litteratursymposiet, der hun selv tidligere var festivalsjef, skal hun stå i rampelyset på flere ulike arrangement.

– Liker du å være på en scene?

– Jeg gjør det gjerne, og jeg liker det når jeg føler at jeg er blant venner. Men jeg er ikke glad i å eksponere meg selv. Veldig mange ganger blir jeg lei av meg selv. Jeg liker bedre å hjelpe andre til å skinne på scenen, enn å stå der selv.

Skjult hilsen

Også i «Team Tuva» lar forfatteren vennene sine skinne, men på finurlig vis. Når Tuva og broren krangler om hvilken sang der er riktig å fremføre i morens begravelse, og Tuva insisterer på salmen «Eg er framand», er det i virkeligheten en hommage til en god venn: «Stjernekamp»-aktuelle Bjørn Tomren, som har spilt salmen på flere av Eikemos lanseringsfester.

– Jeg liker å vinke litt til mine venner, sier hun.

– Synkronsvømming-scenen i «Team Tuva» er til Linda Eide. Ingen kan så mye om synkronsvømming som henne.