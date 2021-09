Norsk Musikkråd: Ansatt siktet for å ha underslått 4,6 millioner kroner

En ansatt i Norsk Musikkråd skal være siktet etter at etterforskning har avdekket at han gjennom 13 år har underslått til sammen rundt 4,6 millioner kroner.

– Vi er selvsagt sjokkert og skuffet over at en betrodd medarbeider har opptrådt slik. Samtidig er vi lettet over at underslaget ikke er gjort av tilskuddsmidler som skal komme det frivillige musikklivet i Norge til gode, sier generalsekretær Bjarne Dæhli i Norsk Musikkråd i en pressemelding.

Saken ble kjent for ledelsen og styret i slutten av juni i år. Mannen er nå sagt opp.

Norsk Musikkråd er en interesseorganisasjon for musikklivet i Norge. De forvalter og fordeler offentlige tilskudd til det frivillige musikklivet på vegne av Kulturdepartementet.

Musikkrådet har engasjert advokat- og revisorselskapet PwC til å gjøre en ekstern undersøkelse av saken. Undersøkelsene viser at underslaget er gjort fra interne driftsmidler, og at tilskuddsmidlene ikke er berørt.

– Når en utro tjener begår lovbrudd slik det har skjedd i dette tilfellet, er det viktig at organisasjonen trekker lærdom slik at man minimerer risikoen for lignende hendelser i fremtiden, sier Musikkrådets styreleder Bjørgulv Vinje Borgundvaag.

Styret i Norsk Musikkråd vurderer nå krav både mot personen som er siktet i saken og mot revisor, for å få dekket hele eller deler av tapet organisasjonen er påført gjennom underslaget.