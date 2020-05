Møt Preben Hodneland og Tormod Haugland i Republikken

Skuespilleren fra Lindås og forfatteren fra Radøy har begge hatt en litt uvanlig vei inn i sine yrker.

Tormod Haugland skulle egentlig vært årets festspilldikter. Preben Hodneland skulle stått på Den Nationale Scene og spilt hovedrollen i «Brand». Men de to nordhordlendingene har mer til felles enn at våren ikke ble helt slik noen av dem hadde tenkt.

Begge har utdannelse innen helt andre yrker: Haugland var utdanet aggronom og skulle drive gård, Hodneland var prosesstekniker og jobbet på Mongstad.

BTs kulturpodkast har trukket ut på byen, for å markere kulturvåren vi mistet. Her ser vi Guro H. Bergesen og Kjetil K. Ullebø fra BT, og Tormod Haugland og Preben Hodneland. Foto: Bård Bøe

I Republikkens spesialsending forteller de om hvorfor de tok de valgene de tok.

BTs kulturpodkast har denne våren trukket ut på gaten.

Våren er alltid spesiell i Bergen, men i år lå det an til å bli enda mer kok enn vanlig. I tillegg til 17. mai, Festspill, Nattjazz og Bergenfest, var det duket for Bergens 950-årsjubileum og feiring av frigjøringen for 75 år siden.

I fem sendinger har BTs kulturpodkast Republikken tenkt å markere noe av det vi går glipp av denne våren.