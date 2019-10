Direktøren ved Den Nationale Scene slutter

Bente Hartvedt Ringstad slutter som direktør ved Den Nationale Scene i Bergen etter ni år.

SLUTTER: DNS-direktør Bente Hartvedt Ringstad. Rune Nielsen (arkiv)

Det ble kjent sent fredag kveld, melder Bergensavisen.

Ringstad sier til avisen at det er udramatisk at hun slutter, men at hun nå vil gjøre noe annet.

Det har til tider vært konfliktfylt på DNS. I 2016 ble det gjennomført en gransking etter at kommunikasjonsdirektør Finn Bjørn Tønder sluttet og i et brev beskrev fryktkultur og trakassering. Granskingen konkluderte med at det ikke hersket noen fryktkultur ved teateret, men at enkelte ansatte hadde et arbeidsmiljø som ikke var fullt ut forsvarlig.