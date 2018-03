NRK vant i kveld journalistprisen Gullparaplyen for dokumentarene «Lykkelandet» og «Jenter til salgs».

Bergen Journalistlag sin årlige prisutdeling gikk i kveld av stabelen på Grand Hotell Terminus.

I år var det NRK og Brennpunkt-redaksjonen som ble tidelt Gullparaplyen for dokumentarene «Lykkelandet» og oppfølgeren «Jenter til salgs».

«Lykkelandet» avslørte et omfattende kriminelt nettverk i Bergen som drev med prostitusjon, tyveri, narkotikasalg og tigging.

Kjersti Mjør

Skjult kamera og kildekontakt

I begrunnelsen skriver juryen følgende:

«Årets vinnere av Gullparaplyen har gjort klare valg og klart å sette fokus på en stor gruppe mennesker som de fleste av oss knapt nok har løftet blikket for.»

Juryen trekker frem at prosjektet avslørte et nettverk på 140 personer som «kontrollerte gateprostitusjonsmiljøet i Bergen, omsatte narkotika og drev omfattende pinkodetjuveri.»

I etterkant av dokumentaren fikk NRK kritikk for å ha brukt flere år gamle bilder som sannsynligvis ikke ble tatt av rumenerne.

Juryen opplyser at prisvinnerne selv skriver i metoderapporten at de gjorde feil med bruk av seks skrytebilder som viste seg ikke å være fra bakmennene. I metoderapporten skriver de følgende:

«En smule pinlig, men ikke gjort med overlegg. Da vi ble gjort oppmerksomme på disse bildene, beklaget vi, og erstattet dem.»

«Til tross for denne feilen i et svært stort kildegrunnlag, er juryen ikke et sekund i tvil om at vinner av Gullparaplyen er Kjersti Knudssøn, Synnøve Bakke og Anette Berentsen i NRK for prosjektet Lykkelandet og Jenter til salgs!», skriver juryen.

Fakta: Gullparaplyen Prisen ble opprettet i 2003. Prisen skal, etter statuttene, «fremme god journalistikk blant BJ sine medlemmer innen alle journalistiske sjangere og felt, så vel i de små som i de store redaksjonene». I tillegg til Gullparaplyen, deler juryen også ut «Sølvparaplyen» i kategoriene nyhet og magasin. Juryen kan også gi hederlig omtale. En egen jury deler også ut «Fotoparaplyen», en pris for fremragende foto- og videojournalistikk. Fotoparaplyen ble opprettet i 2008.

Marie Skarpaas Karlsen

Flere sølvparaplyer til BT

BT-journalistene Øyvind Lefdal Eidsvik, Guro Valland, Eivind Fondenes og Ove Heimsvik ble hedret med Sølvparaplyen for saken om «Tide Carrier»-havariet.

Juryen skriver følgende i sin begrunnelse:

«Dette er et samarbeid som har vokst fram innad i redaksjoner, mellom redaksjoner og mellom landegrenser. Selv en kollega i en lokalavis i Karibien har bidratt til denne saken, som trekker linjer fra Halsnøy i Kvinnherad til Jæren via Karibien, Nigeria, Brussel, Bangladesh og Pakistan. Arbeidet er grundig, godt fordelt mellom ulik journalistisk kompetanse og systematisert på en forbilledelig måte.»

I tillegg ble Øystein Vik og Lars Kvamme i Bergens Tidende hedret med Sølvparaply i kategorien prosjekt for saken «Suksess og skandale: Sykkel-VM i Bergen».

BT-fotograf Marita Aarekol vant Sølvparaply i fotokategorien for bildet «Sykkelfesten» fra sykkel-VM.

Avisa Hordaland ble også hedret med Sølvparaply for saken «Bømoen-utbygging versus Ytringsfridomen».

Om denne skriver juryen at «meningene om både saken, reaksjonene og dekningen er mange, men redaksjonen har ikke latt seg stoppe i en viktig sak for bygden.»