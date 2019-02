Men ingen stjerner Bergen i år heller. – Det er større miljø for denne typen mat i Trondheim, mener BTs restaurantanmelder.

Restaurantene Credo og Fang i Trondheim fikk for første gang stjerner utdelt av Michelin-guiden under den høytidelig utdelingen i Aarhus mandag kveld.

Begge restaurantene fikk én stjerne hver.

– Michelin-inspektørene er veldig imponerte. Det nordiske kjøkkenet har vokst og utviklet seg voldsomt, sa kveldens programleder fra Michelin-guiden Gwendal Poullennec.

Kjøkkensjef for Credo er Heidi Bjerkan. BTs matanmelder, Anna Bahl, mener hun har gjort mye for å utvikle en restaurant med særpreg.

– Det er helt vanvittig kjekt. Disse stjernene henger utrolig høyt. Heidi Bjerkan og teamet har jobbet veldig hardt, og det er fantastisk å se at både de og Fagn nå får lønn for strevet, sier Bahl.

Kjøkkensjef for Credo, Heidi Bjerkan, fikk også bærekraftsprisen fra Michelin-guiden.

Ned Alley / NTB scanpix

– Det viktigste for oss er å vise hvilke råvarer vi har i Trøndelag og formidle kunnskapen om disse, sa Bjerkan fra scenen.

Michelin har inspektører som reiser rundt og spiser på restaurantene anonymt. Men de tilkjennegir seg vanligvis etter at de har spist.

Ingen stjerne til Bergen

I høst var en agent å spiste både på Lysverket og på Bekkjarvik gjestgiveri. Ingen av disse restaurantene forventet å få stjerne.

– Mitt inntrykk er at der et større miljø for denne typen mat i Trondheim enn i Bergen, og restaurantscenen der har vokst enormt bare de siste årene, sier Amanda Bahl.

De norske restaurantene Galt, Kontrast, Statholdergaarden, Renaa og Sabi Omakase beholder sin ene stjerne fra i fjor.

Michelin-guiden er verdens kanskje aller mest kjente restaurantguide. Guiden ble første gang utgitt i Frankrike i 1900. I 1926 introduserte guiden en stjerne for å markere god mat, to og tre stjerner ble lagt til tidlig på 30-tallet.

Sigrid Gausen

– Ikke skuffet

Kjøkkensjef på Lysverket, Christopher Haatuft, er ikke skuffet over at det ikke ble noen stjerne på restauranten.

– Jeg har ikke funnet oppskriften på hvordan jeg skal få en stjerne, så jeg må bare fortsette å lete. Vi må bare fortsette med å lage bedre mat.

Haatuft synes det er synd at de ikke har besøkt flere restauranter i byen.

– Bare og Colonialen fortjener helt klart et besøk. Det blir ikke objektivt når de bare besøker meg.

– Viktig for å sette Bergen på kartet

Julie Andersland er kulturbyråd i Bergen og mener at det er viktig for Bergen som matby at Michelin-guiden kommer på besøk.

– Det at restaurantene er med å kjemper om en stjerne kan være med å sette byen på kartet.

Bergen er en av medlemsbyene til UNESCO sitt nettverk for kreative byer, i kategorien mat. Andersland sier at mange av restaurantene gjør en god jobb, men at det også er mange utfordringer for å løfte Bergen som matby.

– Det er kanskje ikke alle som vet om disse gode restaurantene vi har i byen. Samtidig opplever vi at det er en økende interesse for lokale produkter og mattradisjoner.