Kva ville Jesus ha gjort om han måtte velje mellom å gjere godt og å gå forbi i stille? Jesus ville sjølvsagt alltid valt å gjere godt. Men kven skal vi lene oss på som sanningsvitne når avisene vaklar på pidestallane sine?

For ikkje så lenge sidan blei eg vitne til ein krangel mellom to menn i kvar sin bil på ein parkeringsplass utanfor ein butikk.

Krangelen handla om kven som skulle flytte seg, og begge partars irritasjonsnivå auka betydeleg i løpet av ordvekslinga, i alle fall slik kroppsspråket deira utvikla seg, sett frå mi trygge plassering bak lukka dører og vindauge i eigen bil.

Den eine gestikulerte frå bilvindauget sitt, den andre stod utanfor og ropte, hytta med neven, slo knyttneven i bakruta til den parkerte bilen. Det heile kulminerte då han som til no hadde site i bilen opna døra og kom ut. Høg, sint og rett i ryggen tok han fram mobiltelefonen, og gav seg til å filme. Det lyste av blikket hans, han heldt mobilen framfor seg som ein pistol.

Den andre slo irritert ut med armane, og blei ståande litt i villreie, før han gav seg. Han gjekk tilbake til sin eigen bil, rygga, snudde og køyrte bort frå parkeringsplassen.

Sjølv kraup eg redd saman bak bildøra mi, og venta med å gå inn på butikken før mannen med mobiltelefonen hadde kome ut med handleposar, sett seg tilbake i bilen og køyrt sin veg.

Eg tenkte: Sånn er eg. Eg er han.

I dei siste åra har eg brukt mine opplevingar, mitt blikk og min synsvinkel, eg har brukt min versjon av korleis det er å motta tenester frå Byrådsavdeling for skole og Byrådsavdeling for helse i Bergen kommune.

Dette har eg gjort for å få politisk gjennomslag for saker eg brenn for, i omsorgen for psykisk utviklingshemma. Eller sagt på ein annan måte - for å få det som eg vil. For å få kommunepolitikarar til å rygge unna og snu, køyre i ei anna retning.

Vi har alle rett til vår eiga historie. Dette er ikkje berre ei almen sanning, men også eit tydeleg teikn i tida. Vi har alle plattformar å fortelje historiene våre frå, gjennom sosiale medier, og etter kvart blir det meir og meir tydeleg kva for nokre av desse plattformar som er mest solide.

Nokre kan fotografere seg sjølv i sjukesenga på Haukeland med forstua tå, og få tusenvis av likes, hjarte og god betring-ønskjer, mens andre fortel om psykisk sjukdom til sitrande tausheit.

Det er alltid nokre som har betre berekraft for sine historier enn andre. Slik har det vore i skulegarden, når mobbesaker skal formidlast til lærarar og rektor. Slik er det i aulaen på stortinget, der lobbyistane kjempar og nokre vinn merksemda til dei mektige.

Slik er det i debattredaksjonane til avisene, når desken bestemmer plassering, illustrasjon og overskrift. Slik er det også i forlagshusa, når marknadsavdelinga bestemmer kva for ei av årets bøker som skal få flest annonsekroner og best plassering på nettsida si.

Slik sett er det eit relevant argument frå Bergen kommune når dei fortel talspersonar for menneske med psykisk utviklingshemming at dei er meir ressurssterke enn talspersonane til andre svake grupper, og at dei difor må roe seg litt ned.

Forsåvidt er det også relevant når dei seier på telefon til menneske som står i kø for å få hjelp, at dei har mange å tenke på. Det er jo sant. Dei har mange å tenke på. Det er difor det er kø.

Boka mi «Tung tids tale» handlar om meg og sonen min, Daniel, som har autisme. Der skriv eg at «eg har ikkje noko meir rett til å ikkje gå til grunne, sjølv om eg kan tale vår sak».

Det er også sant. Eg har ikkje noko meir rett til overlevelse på grunn av mine retoriske evner.

Likevel taler eg i veg. Eg taler og taler og taler. Eg taler saka mi i ein heil roman, ein roman som blir sett og lest og diskutert og som har vunne Brageprisen.

Og ikkje berre mi sak, eg taler også barnet mitt si sak. Eg held barnet mitt framfor meg, for dette barnet kan ikkje tale si eiga sak.

Det er eit enormt paradoks å bryte personvernet til eit sårbart menneske for å argumentere for rettane hans. Ikkje minst er det eit paradoks å halde han fram for å kjempe for mine eigne rettar, som hans mor.

Eg har bladd meg gjennom ei rekke liknande forteljingar, fortalt av andre. Dei har filma og lagt ut på internett, med ulike narrativ og konklusjonar. Nokre fører sak mot MMR-vaksinen. Andre forkynner kostholdsomlegging som helbredelse. Somme påstår at vi alle er autistar, meir eller mindre.

NRK Super har laga ein serie med eksponering av barn med ulike funksjonshemmingar under overskrifta «Sånn er jeg, og sånn er det». Som om det ikkje er noko annleis å vise sårbarheit på TV enn i røynda, og som om sårbarheit ikkje er noko spesielt, det berre er.

Eg har spurt meg sjølv mange gonger frå kven eg har fått denne retten til å snakke så høgt. Svaret kan ha mange positive implikasjonar, også for andre, men like fullt er svaret: Frå meg sjølv. Eg har sjølv bestemt meg verdig til å snakke så høgt, til å halde fortellinga mi framfor meg som ein pistol.

Slik var helsevesenet mot oss! Slik var kommunen mot oss! Slik var dei andre, og sånn var eg. Eg gir meg sjølv denne retten, sjølv om eg veit at eg er grenseoverskidande overfor reglar for personvern, og kotyme for rapportering frå møteverksemd.

Eg gir meg sjølv denne retten, fordi eg sjølv trur eg forvaltar han godt.

Men eg veit at eg kan ta feil. Eg veit at eg må tole å bli imøtegått. Eg veit at mine kjensler og min affekt ikkje er argument i seg sjølv.

Så viss eg legg ut ein film av ein mann som står utanfor bilen min og gestikulerer sint, så veit eg at det kan kome nokon å skrive i kommentarfeltet at det er vel ikkje så rart at han står der og gestikulerer sint, når du stod midt i vegen for han og nekta å rikke deg og den svære bilen din, du ditt sjølvrettferdige asen du er.

Eg veit nemleg at det kan sitje nokon i ein annan bil og sjå kva som skjer, som ikkje er redd for å presentere det frå sin synsvinkel.

Men kva ville BT ha skrive?