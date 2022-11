Marvel-filmen er en verdig hyllest til avdød skuespiller

Likevel er ikke denne like godt som forgjengeren.

Shuri (Letitia Wright) bebreider seg selv for at hun ikke klarte å kurere T’Challas sykdom.

«Black Panther: Wakanda Forever»

Regi: Ryan Coogler

Land: USA

Premiere: 9. november

Aldersgrense: 12 år

«Black Panther»-skuespiller Chadwick Boseman døde av kreft i 2020, og etterlot et stort hull i Marvel-universet. «Black Panther: Wakanda Forever» bygges innsiktsfullt rundt prosessering av tap og stor sorg, og er en rørende hyllest til skuespilleren.

Som superhelthistorie står den imidlertid svakere. Handlingen tar unødvendige omveier og avstikkere, og byr derfor på en del dødpunkter.

Opp fra dypet kommer et farlig folkeslag som i likhet med Wakanda har avansert teknologi takket være vibranium.

T’Challa (Boseman) har gått bort av sykdom, og lillesøster Shuri (Letitia Wright) bebreider seg selv for at hun ikke klarte å kurere ham. Hun deler den store sorgen med dronning Ramonda (Angela Bassett) og resten av landet. Ingen i Wakanda har ennå tatt over tittelen og fått kreftene til Black Panther.

Avdøde Bosemans fravær er svært tydelig, men blir håndtert på en respektfull måte. Det gir rom for å sørge samtidig som den lar historien gå videre. Filmens tone er alvorspreget, men det er også plass til fargesprakende liv. Flere sider av Wakandas stilige, afrofuturistiske kultur vises denne gangen frem, i lekre kostymer, seremonier og scener.

Flere sider av Wakandas stilige, afrofuturistiske kultur vises denne gangen frem, i lekre kostymer, seremonier og scener.

Shuri, Ramonda, Nakia (Lupita Nyong’o) og Okoye (Danai Gurira) bærer både sorgen og historien med stor overbevisning, verdighet og forbilledlig kraft. Som sist får de være både råsterke og dominere i stilige actionsekvenser, og vise sårbare sider.

Samtidig som wakanderne forsøker å komme seg videre etter tapet av sin konge, dukker Namor (Tenoch Huerta, «Sin Nombre») opp fra et hemmelig samfunn på havets dyp og truer freden. Namor er et produkt av urett og kolonialisme, og hans undersjøiske rike Talocan henter inspirasjon fra mesoamerikanske myter. Det er et spennende tilskudd til Marvel-universet, som også byr på mye stilig visuelt.

T’Challas mor, dronning Ramonda (Angela Bassett) leder Wakanda gjennom sorgen.

Det er likevel mye ved handlingen som skurrer, blant annet er ikke Namors motiv helt troverdig. Selv om «Wakanda Forever» kanskje ikke er så formelpreget som de fleste andre Marvel-filmene, bærer den også preg og svekkes av at den tross alt er en del av en større plan. Den har forstyrrende mange elementer som kun er med for legge grunnlaget for kommende filmer og serier.

FBI-agent Everett Ross (Martin Freeman) er med, men ingen av scenene hans fremstår som strengt nødvendige for filmen, og kunne egentlig ha vært kuttet. Vi blir også introdusert til karakteren Riri Williams (Dominique Thorne, «If Beale Street Could Talk»), en supersmart 19-åring som har bygget sin egen Iron Man-drakt. Hun er en kul karakter som jeg gleder meg til å se mer av, men her føles hun som et kunstig tillegg heller enn en naturlig del av filmen.

Shuri (Letitia Wright) og Okoye (Danai Gurira) er blant kvinnene som bærer både sorgen og historien med stor overbevisning og forbilledlig kraft.

Omveier og introduksjoner av nye karakterer senker tempoet, særlig når de kommer i tillegg til mange reflekterende samtaler. Mye av det som blir sagt om sorg, hevnlyst og lederskap er virkelig fint, men det blir så mange rolige stunder som gjør filmen unødvendig lang. Spilletiden er på hele to timer og 41 minutter.

Regissør Ryan Coogler har igjen satt sitt viktige og distinkte preg på Marvel-universet, men selv om hyllesten av Boseman er rørende, når ikke «Black Panther: Wakanda Forever» opp til forgjengeren.