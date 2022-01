Forfatter Liv Lundberg (77) er død

Forfatter Liv Lundberg døde tirsdag, 77 år gammel. Lundberg ga ut både dikt, romaner og vitenskapelige artikler og var en drivkraft innen litteraturfeltet.

Liv Lundberg ble født i Bardu i 1944. Hun debuterte som forfatter med diktsamlingen «Den klare tonen» (1979). Som forfatter var Lundberg mangesidig og hadde samarbeidsprosjekter med musikere, dansere, filmskapere og teaterfolk.

Hun var primus motor bak oppstarten av forfatterstudiet ved Universitetet i Tromsø. Lundberg har også vært leder for Nordnorsk forfatterlag og styreleder for Ordkalotten – Tromsø internasjonale litteraturfestival.

Det var likevel lyrikken som lå Lundberg nærmest, skriver forlaget Cappelen i en pressemelding. Hun ga ut åtte diktsamlinger og flere gjendiktninger i løpet av den kunstneriske karrieren.

– Det var med sorg vi i Cappelen Damm mottok meldingen om at forfatter Liv Lundberg er død. Liv var en av våre sentrale diktere gjennom flere tiår. Et av flere litterære høydepunkt var den sterke og utfordrende diktsamlingen «Harlekins hud» fra 2001 som ble nominert til Brageprisen, sier forlagsdirektør for skjønnlitteratur Tine Kjær i Cappelen Damm.

Slik slutter et av hennes egne dikt fra samlingen «Når jeg ikke hører hjemme» fra 2008:

«(...) Jeg er i liljene i sprekkene jeg graver

ut ord til å synke ned i og lyse fred

over mitt minne»

