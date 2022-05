Han er den siste som spilte med superstjernen: – Vi planla å gjøre mer før han døde.

Karrieren til Donny McCaslin og bandet hans forandret seg etter at de spilte på Davis Bowies aller siste album.

Donny McCaslin spiller på Nattjazz tirsdag kveld.

– Jeg er utrolig glad for at jeg fikk den muligheten, sier McCaslin smilende mens han går rundt i Bergen og venter på Nattjazz-konserten tirsdag kveld.

I 2014 og 2015 jobbet saksofonisten svært tett med David Bowie på det som skulle bli den britiske rockelegendens siste album, «Blackstar». Det ble sluppet 8. januar 2016, to dager før Bowie døde av leverkreft.

Ville se DNS-oppsetning

Albumet ble en monumental suksess, med førsteplasser i USA, England og Norge, fem Grammy-priser og en generell hyllest som et av de beste albumene Bowie hadde laget.

David Bowie avbildet i 2010.

Noen uker tidligere, i desember 2015, hadde også Bowie-musikalen «Lazarus» premiere i New York, med tittel tatt fra albumets første single.

– Jeg så plakaten av «Lazarus» da jeg gikk rundt i byen i går. Er det noen mulighet for at jeg kan se den på teatret i kveld, spør McCaslin plutselig. Men vi må skuffe ham med at DNS-oppsetningen har pause under Festspillene.

Til Bergen har han også med to andre musikere som var sentrale på «Blackstar»-innspillingen, Jason Lindner på tangenter og bassist Tim Lefebvre.

– Det var egentlig en bandleder jeg spilte mye med, Maria Schneider, som ble kontaktet om å spille med Bowie på en låt. Hun var litt i tvil, men jeg sa kontant: «Do it!», sier McCaslin og ler.

– Utrolig sjenerøs

Bowie fikk etter hvert høre et album han hadde spilt inn i 2012, «Casting for Gravity», og kom deretter ned på en av bandets konserter på klubben 55 Bar på Manhattan.

Donny McCaslin vant en Grammy for arbeidet sitt på «Blackstar».

– To dager senere hadde vi en workshop. David fikk telefonnummeret og mailadressen, og studio ble booket. Vi planla først å gjøre to–tre låter sammen, men endte opp med totalt 14–15 innspillinger fordelt på flere sesjoner, sier McCaslin.

Syv av låtene ble til «Blackstar». Og noen av låtene som er med i musikalen «Lazarus», kom senere ut på EP-en «No Plan».

– David var utrolig sjenerøs i studio. Han var veldig til stede, men ville også at vi skulle være fri i måten å tilnærme oss låtene på. Det rammeverket vi fikk var så sterkt at vi på ingen måte måtte finne opp hjulet på nytt, men det var tydelig at han stolte på oss, sier McCaslin.

Skulle spille mer

Han var en av få som visste at Bowie var alvorlig syk, men han forteller om en artist som jobbet til det aller siste.

Donny McCaslin har gått flere fjellturer i Bergen.

– Jeg vet et at mange føler at «Blackstar» er et skikkelig farvel-album, med tekster om dødelighet. Men samtidig vet jeg at David ville spille inn mer musikk. Vi snakket sammen i desember, og han sa at vi måtte gå i studio en måned senere. Det gikk jo ikke.

– Planla dere også å gjøre konserter?

– Bandet mitt skulle gjøre en konsertserie i New York to uker etter at «Blackstar» kom ut, og meningen var at han skulle være en hemmelig, spesiell gjest på ene showet. Vi hadde bestemt oss for å spille «Lazarus» og «Tis a Pity She Was a Whore», sier McCaslin.

Han forteller at det er flere sanger som ble spilt inn, men vet ikke om Bowie fikk tid til å legge på vokal eller fullføre opptakene.

– Hvordan forandret karrieren din etter dette?

– Jeg hadde godt med jobber før det også, men de neste årene ramlet tilbudene inn. Det var litt forventet, for det er ikke mange muligheter som dette man får. Og i jazzverden er det viktig å utvide markedet, nå nye publikummere, sier McCaslin.

Spiller Bowie-låter

På albumet «Blow» (2019) samarbeidet han med flere sangere og låtskrivere, inkludert Bowies faste bassist i mange år, Gail Anne Dorsey.

– Hun er av og til med på konsertene våre fremdeles. Da gjør vi Bowie-låter og. Vi har mange fans av ham i publikum, og det føles meningsfullt for både oss og dem å fremføre dem i riktig setting. Det er ikke umulig at vi gjør «Lazarus» i Bergen, sier McCaslin med et smil.

David Bowie avbildet på Bergenhus festning i juni 2014, som ble en av hans aller siste konserter noensinne. For etter den turneen, ga han seg som konsertartist.

Han er også klar med et nytt album laget sammen med den legendariske indierock-produsenten Dave Fridmann (The Flaming Lips, Mercury Rev, Mogwai).

– «Blackstar» ga oss en blåkopi – det å forene improvisert spilling med klassisk låtskriving. Og gjøre det skikkelig. Vi er en generasjon med jazzmusikere som er påvirket av mange musikkstiler, og ingen av oss er særlig opptatt av båser, sier McCaslin og nyter det å kunne ha litt fri i Bergen.

– Jeg har spilt her flere ganger tidligere, og det har vært ankomst, konsert, avreise. Nå har vi to fridager. Jeg får gått turer på fjellet, oppleve konserter, finne gode restauranter. Det er null stress og bare kos.

