– Nå må jeg snart ut i kulden

Kamelens musikk har de siste årene dukket opp i stadig nye sammenhenger, blant annet som lørdagsunderholdning for kjernefamilien i NRK-programmet «Maskorama». Men den spellemannominerte rapperen er usikker på om han ønsker å komme lenger inn i varmen nå.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

