Richard (28) byttet ut vektstangen med nål og tråd

Da treningsinstruktøren fra Askøy fikk ME, begynte han å snuse på interessen for klær. Nå satser han for fullt.

– Du må være nysgjerrig og ha blikk for god stil. Også må du være frempå, sier Richard August Strøm om sin nye karrierevei.

Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Forrige helg var jeg på vorspiel i hvit, dobbeltspent dress. Den fikk mye oppmerksomhet, og herrene der skulle gjerne hatt en slik selv. De hadde ingen kompiser som kan dette med nål og tråd, sa de.

Richard August Strøm (28) brenner for god stil. Da ME-diagnosen gjorde at han måtte legge treningen på hyllen, så han det som en mulighet til å dyrke interessen for klær i stedet. Det har blitt til business.

Strøms historie ble først omtalt i Askøyværingen.

– Som å bevege seg i et basseng med gelé

Strøm var 24 år gammel og jobbet som instruktør og kundebehandler på treningssenter.

Han sto opp rundt fem hver dag for å skvise inn en økt før jobb, trente mye og hvilte lite. Han skulle drive med trening resten av sitt liv.

Med merkevaren August fikser Strøm håndsydde plagg fra skreddere etter mål av kundene som kommer innom studioet på Askøy.

I april 2018 ble det vanskelig å hente seg inn igjen etter øktene. Strøm var sliten og febril, med mage- og muskelsmerter. Han skjønte raskt at han ikke var frisk.

– Dagene ble vanskelige å komme seg gjennom. Etter tre uker var jeg helt sengeliggende.

Flere runder med tester ble gjennomført. Så fikk han diagnosen ME – kronisk utmattelsessyndrom.

– Det føles som om du går i et badebasseng fylt med gelé. Alt er bare utrolig tungt å bevege. Også er det veldig smertefullt.

Fakta ME (kronisk utmattelsessyndrom) Tilstand av vedvarende anstrengelsesutløst utmattelse som fører til en vesentlig svekkelse av funksjon, og som ikke gir seg på vanlig måte ved hvile.

Tilleggsplager er bl.a. svekket konsentrasjon, hodepine, muskelsmerter, søvnforstyrrelser, overfølsomhet for lys eller støy, influensaliknende plager etter anstrengelse og hjertebank.

Tilstanden oppfattes som multifaktoriell – forårsaket av samvirke mellom biologiske, psykologiske og sosiale forhold. Kilde: NHI. Les mer

Håndlagde portugisiske sko

Hverdagen ble drastisk forandret. Strøm ble stresset. Han ville tilbake til treningen så fort som mulig.

Etter halvannet år innså han at han måtte finne noe annet å bruke tiden sin på. Da begynte han å tenke på klær.

Strøm endte ofte opp med å ta klærne sine til skredder for å gjøre justeringer. Til slutt innså han at han like godt kunne starte hos skredderen.

– Jeg har alltid vært ufattelig glad i å pynte meg. På videregående innså jeg at jeg kan bygge min egen garderobe ved å bruke skreddere, forteller han.

Siden det har han sluttet å kjøpe klær i vanlige klesbutikker.

– Til og med skoene mine er håndlaget på bestilling av en skomaker i Portugal.

Forbandt symaskinen med bestemor

Han hadde vært innom tanken på å starte opp noe eget innenfor skredderi før, men aldri tatt det helt på alvor.

– Av en eller annen grunn forbandt jeg symaskinen med min bestemor. Den tanken har jeg lagt fra meg for lengst.

Etterhvert som ME-en ble lettere å leve med, bestemte han seg for å prøve.

Strøm fant ut i ettertid at han hadde hatt både kyssesyken og et flåttvirus. Dette i kombinasjon med mye trening og lite hvile, tror han utløste utmattelsessyndromet.

Han leste seg opp på ulike teknikker og materialer, og fikk opplæring av en italiensk skredder over videochat.

På Instagram møtte han mange likesinnede som ga både tips, råd og inspirasjon.

– Det er et internasjonalt nettverk av folk med samme lidenskap som meg selv.

Etterhvert fikk han egne kunder og et studio på Kleppestø.

– Må forstå hva kunden vil ha

Nå selger han klærne både i studioet og på nett. Drømmen er et studio eller en butikk i Bergen sentrum.

– Om ti år håper jeg at «August» er noe som bergenserne er stolte av – og at det er én av ti ting turister bør besøke når de er i Bergen.

Selv er han ikke i tvil om at det er marked for skreddersydde plagg i Bergen.

– Å få seg en skjorte er veldig enkelt. Men å få en skjorte som sitter sånn som du vil ha den, er vanskelig. Da trenger man noen som forstår hva du vil ha, sier Strøm.

Målet er også å kunne leve av det.

– Markedet er allerede bra, flere og flere vil ha ting produsert lokalt. Målet er å kunne leve av det – ellers hadde jeg ikke begynt med dette, understreker Strøm.

Grunn til å stå opp

Det som startet som en interesse ved siden av treningen, har nå blitt selve drømmen. Inntil videre samarbeider han med skreddere fra hele verden, men en dag er planen at han skal sy klærne selv.

– Jeg kommer nok til å fokusere på denne bedriften resten av mitt liv. Det gir meg stor livsglede og en grunn til å stå opp hver dag, sier Strøm.

Og legger til:

– Hvem som helst kan egentlig begynne med dette, men du må være nysgjerrig og ha blikk for god stil. Også må du være frempå.