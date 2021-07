Stemningsfullt møte med Cézanne’s mesterverk, blant en passende mengde blått

Med smittetrender som går opp og ned, grenser som åpnes og lukkes, samt reiseregler i konstant forandring kan det være en idé å ta for seg en annen slags type reise denne sommeren. Jeg kan tipse alle reiselystne om å besøke Kode 1, for utstillingen her er som en reise i seg selv.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden