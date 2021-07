– Eg vart sjølvsagt sjøsjuk. Då vart eg introdusert for «spygattet».

Ei veke på sjøen lærte programleiar Linda Eide meir om både språk og far sin.

Programleiar Linda Eide innrømmer at ho vart rimeleg «kokt i knotten» etter seks dagar med direktesending. Foto: Silje Katrine Robinson/NRK

– Det var ei oppleving for livet, fortel Linda Eide på telefon frå Stockholm.

For eit par dagar sidan mønstra ho av «Statsraad Lehmkuhl» etter ei veke som programleiar for NRK si store satsing «Sommarskuta».

I ekte saktetv-ånd siglar skuta langs norskekysten i seks veker i sommar – frå Nordkapp i nord til Lindesnes i sør. Til no har nesten tre millionar sjåarar følgt seglturen.

I lag med programleiar Ronald Pulk i NRK Sápmi leia Eide sendingane langs Helgelandskysten frå Nordland til Møre.

Mini-språksjov om bord

Med ein far som jobba på tankbåt, vaks Eide opp med å høyre historier frå livet på sjøen.

– Han fortalde mykje, men no veit eg at ingen på land eigentleg skjønnar det heilt. Eg forstår meir av livet til fattern etter denne turen.

Eide fortel at det var eit heilt eige samfunn om bord – med eigne rutinar, sosiale kodar og ikkje minst språk.

– Bøtte heiter «pøs», kjøkenskap heiter «penteri» og «purre» betyr å vekke. Eg trur det nesten blir sett på som eit nederlag å bruke dei same orda som vi brukar på land om ting til sjøs.

Alle dei nye orda gjorde at språksjov-programleiaren såg seg nøydd til å lage eit mini-språksjov om bord.

Eigen spykanal

Eide, som budde i båten heile veka, vart og kjend med sjøsjuka undervegs.

– Eg vart sjølvsagt sjøsjuk. Då vart et introdusert for endå eit nytt ord; «spygattet», fortel ho og utdjupar:

– Når det bles, er det ein dårleg ide å spy ut frå ripa, vinden gjer berre at du får det rett i trynet. Spygattet er ein innretning heilt framme i båten. Du kan kalle det ein slags spykanal.

Kystlandskap utan sikt

Eide vegrar seg for å trekke fram den plassen ho likte best på turen, men fortel at ho hadde store forventningar til kystlandskapet på Helgelandskysten.

Det vart ikkje heilt som ho hadde tenkt.

– Det var så tett tåke at vi ikkje såg noko som helst. Ikkje ei einaste av dei mange små øyene som eg hadde gledd meg til. Sånn er det med direktefjernsyn – ein kan planlegge herifrå til månen, men det blir aldri heilt som ein har tenkt.

Livet uregissert

– Kvifor trur du folk liker sakte-tv?

– Eg trur nordmenn er glade i å sjå sitt eige land, og så er dei glad i å bli kjend med nokon over lengre tid. Ein dag lærer du noko, neste dag lærer du meir om det du lærte noko om i går. Det er såpass annleis tv at det er ein fascinasjon i seg sjølv. Livet uregissert, liksom.

Eide kan fortelje om mykje respons frå publikum.

– Nokon følgjer med heile tida, andre spør om eg har mønstra av eller vil snakke om båtlivet.

No skal Eide ha ferie, etter ei intens jobbveke.

– Ein blir rimeleg kokt i knotten av seks dagar med direktesending. Ein er jo omgitt av folk hele tida, bortsett frå i lugaren.