Musikkstudenter får hodepine, kvalme og problemer med ørene

Slitte lokaler går ut over helsen til studenter ved Griegakademiet. Likevel stopper regjeringen planene om nytt musikkbygg.

Tubaist Kristoffer Strømme på innsiden av et av de trange øvingsrommene i Griegakademiet. Foto: Alice Bratshaug

Publisert Publisert Nå nettopp

– Rommene kan være skadelig å øve i med lydsterke instrumenter. Om studentene ikke tar nok pauser eller bruker hørselvern, kan de få hørselsskader, sier Frode Thorsen, dekan ved fakultet for kunst, musikk og design ved UiB.

Mens han snakker klirrer lyden av forskjellige instrumenter godt gjennom veggene i Griegakademiet.

I et tilrettelagt musikkbygg skal man ikke høre slikt, forklarer Thorsen.

I mange år har staten planlagt et nybygg, men nå får ikke UiB lov til å bygge likevel.

Da Griegakademiet flyttet inn i de gamle lokalene Nygård skole i 1987 var planen å utvide og bygge om lokalene. Men det er enda ikke gjort. Foto: Alice Bratshaug

Det er mange små øvingsrom på Griegakademiet som kun kan brukes av studenter som spiller såkalte «lydsvake» instrumenter. Foto: Alice Bratshaug

Ventet i 25 år

I dag er det gamle Nygård barneskole som huser Griegakademiet, som helt siden det ble slått sammen med UiB i 1995 har ventet på et nytt musikkbygg.

Omsider var ting i ferd med å skje.

I 2016 ga Statsbygg klarsignal til at nabotomten til kunst- og designstudentene i Møllendal kunne stå byggeklar sommeren 2021, og et nybygg i beste fall stå ferdig i 2023.

UiB håper å samlokalisere Griegakademiet til venstre for bygget til resten av fakultetet for kunst, musikk og design på Møllendal (bygning til høyre). Foto: Alice Bratshaug

Det ble tildelt midler til prosjektering fra statsbudsjettet i 2019, men dette ble fjernet i statsbudsjettet for 2020.

UiB har sagt at de kan finansiere deler av prosjekteringen selv, men da neste års budsjettforslag kom i høst, var prosjektet fortsatt ikke prioritert.

– Når Stortinget over så mange år har planlagt et bygg som får så stor betydning for studentenes arbeidsmiljø og mulighet til å utvikle seg, mener jeg at dette burde blitt prioritert, sier Dag Rune Olsen, rektor ved UiB.

«Hodepine, kvalme og problem med ørene»

Flere rapporter viser at det kan være helseskadelig å bruke øvingsrommene. Senest i oktober utførte bedriftshelsetjenesten ved UiB støymålinger i lokalene.

De mener at de fleste øvingsrommene er for små, har dårlig lyddemping og er lite egnet til øving. I rapporten skriver de at studenter som bruker rommene «opplever hodepine, kvalme og problem med ørene».

Perkusjonist og masterstudent Maarja Nuut (31) undervises av universitetslektor Håkon Kartveit i et rom som knapt rommer paukene. Foto: Alice Bratshaug

– Jeg studerer utøvende musikk og er opptatt av å få øvd mest mulig. Men siden jeg spiller tuba, er det er ikke mange rom jeg kan øve på. Det blir for høy lyd, sier Strømme.

Han forteller at studentene forstyrrer hverandre når de øver på grunn av dårlig lyddemping.

– Det er veldig irriterende å høre personen som sitter fem rom bortenfor deg. Det gjør det vanskelig å jobbe, særlig på et så detaljert nivå.

På innsiden av konsertsalen til Griegakademiet kan du høre trafikkstøy fra bilveien utenfor og hver time spilles det klokkespill fra nabokirken. Foto: Alice Bratshaug

Henrik Asheim (H) er forsknings- og høyere utdanningsminister. – Regjeringen har ikke prioritert penger til videre prosjektering av Griegakademiet i neste års statsbudsjett, sier han. Foto: Fredrik Hagen

UiB sitt ansvar, mener statsråden

På spørsmål om hvorfor nybygget er fjernet fra neste års statsbudsjett, svarer Henrik Asheim (H) følgende i en e-post:

– Det er mange store byggeprosjekter for tiden og vi har ikke mulighet til å prioritere alle sammen. Penger til videre prosjektering for Griegakademiet vil bli vurdert i kommende budsjetter.

Videre understreker han at det er UiBs ansvar å påse at byggene deres tilfredsstiller krav til helse, miljø og sikkerhet.

– Forvaltningsansvaret for byggene sine er noe UiB selv har ønsket å beholde, skriver han.

– Det er Bergens tur

I dag studerer 270 musikere i den gamle skolebygningen. Det er en økning på over 40 prosent de siste 15 årene.

En ekstern komité evaluerte i 2011 situasjonen ved Griegakademiet, og mente den var «betydelig dårligere» enn tilsvarende musikkutdanningsinstitusjoner i Norge og Norden.

– Nå er det på overtid. Alle andre musikkutdanninger i Norge har fått spesialbygg. Nå er det Bergen sin tur, sier Thorsen.

Tomten UiB ønsker å bruke blir i dag brukt av Bybanen. De frigir tomten sommeren 2021. Foto: Alice Bratshaug

Frode Thorsen (fra v.) er dekan ved fakultet for kunst, musikk og design, ved siden av ham står instituttleder Randi Rolvsjord, Martine Jordana Baarholm, nestleder i Studentparlamentet, musikkstudent Kristoffer Strømme og rektor Dag Rune Olsen. Foto: Alice Bratshaug

Prisen for et nybygg i Møllendal estimeres til 650 millioner. Et slikt bygg ville gjort mye for kulturbyen Bergen, mener Thorsen.

– Fakultetet vil da bli en enda mer aktiv kulturinstitusjon for Bergen, med konserter og utstillinger åpent for publikum.

Håper på støtte fra Frp

Men alt håp er ikke ute. Martine Jordana Baarholm, nestleder i Studentparlamentet og fylkesformann for Vestland FpU, har jobbet for en løsning.

Hun tok kontakt med Frp sentralt, og saken nå ligger på forhandlingsbordet i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

– Det er så utrolig viktig å ta vare på den kulturarven Bergen har som kulturby. Ikke minst når vi har et så fantastisk akademi, som har noen av Norges beste musikere og som også skal utdanne dem, sier Baarholm.