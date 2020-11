Johnny Depp trekker seg fra filmserie

Skuespilleren Johnny Depp trekker seg fra filmserien «Fantastic Beasts». Han anker dommen der han tapte mot den britiske tabloidavisen The Sun i en injuriesak.

Johnny Depp var i retten i London i Storbritannia. Matt Dunham / AP / NTB

NTB

57-åringen ble bedt om å trekke seg fra serien, som foregår i samme trolldomsunivers som Harry Potter-serien. Han spilte den onde trollmannen Grindelwald i de første filmene av serien. Filmselskapet Warner Bros. har også bekreftet avgangen.

Fredag bekrefter Depp også at han vil anke dommen som ga medhold til The Sun. Anken ble varslet umiddelbart da dommen kom mandag.

Begge kunngjøringene kom i et Instagram-innlegg, der han også kritiserte rettsavgjørelsen.

– Den surrealistiske dommen fra retten i Storbritannia vil ikke endre min kamp for å fortelle sannheten, og jeg vil bekrefte at jeg anker.

Depp saksøkte avisen etter at et oppslag beskrev ham som en konemishandler med sinneproblemer. I retten i London i sommer avviste han selv anklagene.

57-åringen erkjente i retten at han noen ganger har utvist sinne med «destruktiv oppførsel», men understreket at det ikke betyr at han har et sinneproblem.

Motparten førte hans tidligere kone, Amber Heard (34), som vitne. Hun har anklaget eksmannen for å mishandlet henne og har sammenliknet ham med den dømte overgriperen Harvey Weinstein.

Depps forsvarer omtalte Heard som en notorisk løgner som har funnet på historier om mishandling.