– Det er ikke ofte det står «Kuk» i store bokstaver utenfor DNS

Lørdag hadde teaterstykket «Kuk» norgespremiere. – Vi mennesker har et sterkt behov for å sette ting i bås og ha tydelige merknader. Det utfordrer vi her, sier skuespiller Kristian Berg Jåtten.

Forestillingen, og tematikken i den, er blitt en hjertesak for skuespillerne. Fra v. Kristi-Helene J. Engeberg, Knut Erik Engemoen, Kristian Berg Jåtten, Svein Harry Schöttker-Hauge og Annika Silkeberg. Foto: Paul S. Amundsen