«Monster» burde gått dypere i de vonde spørsmålene

Filmen rører bare overflaten av problemstillinger som kunne gjort filmen interessant.

Rapper Asap Rocky som William King. Foto: Netflix

Fakta «Monster» Drama/krim

Regi: Anthony Mandler

Manus: Janece Shaffer, Colen C. Wiley

Skuespillere: Kelvin Harrison Jr., Jennifer Ehle, Jeffrey Wright, John David Washington, Asap Rocky, Tim Blake Nelson.

Tilgjengelig på Netflix fra 7. mai. Les mer

«Monster» er basert på Walter Dean Myers ungdomsroman med samme navn fra 1999. Historien og tematikken, som blant annet omhandler rasistiske fordommer i rettssystemet i USA, er like aktuell i dag. Likevel klarer ikke filmen å utforske dette til det fulle, og forblir et ganske standard rettssalsdrama.

Filmen hadde sin premiere på Sundance Filmfestival i 2018 under tittelen «All rise», men blir først nå tilgjengelig for et større publikum på Netflix.

Foto: Netflix

Steve Harmon (Kelvin Harrison Jr., «Luce», «Waves») er en 17 år gammel filmstudent fra Harlem i New York. Han går på en god skole, kommer fra en ressurssterk familie, er en omtenksom storebror, men blir til alles forskrekkelse tiltalt for medvirkning til et drap.

I rettssaken omtales han som et monster av statsadvokaten. Hans egen advokat, Maureen O’Brien (Jennifer Ehle), sier at hennes jobb er å få juryen til å se ham som et menneske.

Vi følger gangen i rettssaken, og får underveis tilbakeblikk til hans vanlige tenåringsliv, og hendelsene som ledet opp til rettssaken. Sakte tegnes bildet av ranet, og hvordan Steve knyttes til det. Et bekjentskap med William King, spilt av rapper Asap Rocky, er starten på det hele.

At Steve er filmstudent blir brukt som et virkemiddel gjennom filmen, både direkte og indirekte. Steve er selv fortellerstemmen i filmen, og kommer med betraktninger om situasjonen han befinner seg i. Han reflekterer over at tilværelsen i fengselet føles som en film. Uttrykk og beskrivelser som i filmmanus brukes for å sette opp scenene i rettssalen.

Filmstudent Steve Harmon (Kelvin Harrison Jr.) og advokaten Maureen O'Brien (Jennifer Ehle). Foto: Netflix

I tillegg følger vi i flashback Steve med hans kamera, bilder og opptak han tar i svart-hvitt, på jakt etter en historie å fortelle. Steves filmlærer Mr. Sawicki (Tim Blake Nelson) påpeker at det han mangler i en skoleoppgave, er nettopp en historie, noe som bare må fortelles. Dette kunne vært svært interessant, om filmen bare gikk virkelig inn i det.

For kanskje er det derfor Steve til en viss grad ser ut til å trekkes mot King, eller i alle fall tolerere at han oppsøker kontakt gjentatte ganger. Det er implisitt at hans hverdag, hans liv, er ganske annerledes enn Steves. Hvor bevisst Steve selv er på det, hvor aktivt han går inn for «å få en historie» ut av bekjentskapet med King, utforskes ikke på langt nær nok.

Generelt føles det som om filmen går glipp av mange problemstillinger og potensielt vonde spørsmål som det hadde vært spennende å grave dypere i.

Nasir «Nas» Jones i en liten birolle som Steves cellekamerat. Foto: Netflix

Også diskusjoner om synspunkt i filmer – at alt sees fra noens ståsted – trekkes inn gjennom Steves filmundervisning. «Monster» sees utelukkende fra Steves ståsted. Vi møter bare familien hans gjennom ham, er bare med i scener hvor han også er. Likevel skraper den bare på overflaten av Steves opplevelse av å sitte i fengsel, å stå i fare for å miste hele sin fremtid.

Filmen klarer heller ikke skape tilstrekkelig spenning rundt selve skyldspørsmålet.

«Monster» blekner i skyggen av gripende fortellinger som behandler liknende tema bedre, som «If Beale Street Could Talk», eller den sanne historien bak miniserien «When They See Us».