Bergensselskap lager den store dokumentarserien om Märtha Louise

Mothership i Bergen har allerede startet filmingen av det som skal bli et nærgående portrett av prinsessen og hennes liv.

Fotograf Sindre Sandem, Märtha Louise og regissør Geir Kreken skal lage dokumentarserie sammen. Foto: TV 2

Publisert Publisert Nå nettopp

TV 2 har planer om å vise dokumentarserien i 2021.

– Denne serien er en mulighet til å vise frem min tilværelse på en annen og ny måte, sier Märtha Louise i en pressemelding.

– Handler om tillit

Mothership Entertainment startet i fjor med å utvikle ideen og prosjektet. De møtte stor interesse i markedet, men det var TV 2 som til slutt koblet seg på.

– Det har vært en lang prosess. Det handler ofte om tillit. Ikke minst tar det tid å få gjort de nødvendige avtalene med Märtha Louise.

Nå har vi filmet siden i vår – og alt virker lovende, sier gründer og daglig leder i Mothership, Eldar Nakken, til BT.

Eldar Nakken og Mothership Entertainment har fått nye kontorlokaler i Bergen sentrum. Foto: Tor Høvik

Det planlegges seks episoder. I «Märtha» følger de tett på hovedpersonen, privat og på jobb. Forholdet til Ari Behn blir omhandlet i serien. Prinsessen nye kjæreste, Durek Verrett, er også med foran kamera.

– Vi kommer veldig nært henne, men det blir ikke noe sensasjonshysteri.

– Har dere og TV 2 fått full frihet?

– Vi har full redaksjonell styring, ja. Begge parter kommer med innspill, og faktiske feil blir selvfølgelig rettet, men det er TV 2 som til syvende og sist bestemmer hva som skal vises, sier Nakken.

– Vi er der mye, men ikke hele tiden. Vi filmer når hun gjør offentlige gjøremål, og får ta del i den mer personlige delen av livet, sier Nakken.

– Ikke sensasjonshysteri

De første opptakene skjedde ikke lenge etter Ari Behns selvmord i fjor jul, og prinsessen sier selv i pressemeldingen at 2020 har vært et krevende år for familien.

Det viktigste for henne er å være til stede for døtrene sine.

– Vi er jo en familie i sorg, og i tillegg er vi blitt veldig isolert, som de fleste andre i Norge. Jeg kan godt åpne meg foran kamera, men jeg er samtidig opptatt av ærlighet og at man ikke bidrar til spekulasjoner om meg og mitt liv, sier hun.

Forholdet mellom Ari Behn og Märtha Louise, og den vanskelige tiden etter selvmordet, blir berørt i dokumentarserien. Foto: Lise Åserud / NTB

Nettopp koronapandemien har gjort at selve produksjonen er blitt litt forsinket.

– Vi ønsker å være ferdig med filmingen i løpet av året, men er nok ikke helt à jour, sier Nakken.

Eldar Nakken har flere medarbeidere på kontoret i Bergen som har full fokus på «Märtha». Foto: Tor Høvik

– En fantastisk start

Mothership Entertainment startet opp i fjor. Blant de andre eierne finner vi Ivar Borge, Jarle Holmelid og Sølvi Rolland. Nakken har selv vært frontfigur i flere film- og TV-selskaper, senest i ITV Studios Norway. Der produserte han blant annet tre sesonger med «Aber Bergen».

Linda Bolstad, Ivar Borge, Eldar Nakken, Sølvi Rolland, Jarle Holmelid og Geir Kreken er med på eiersiden i Mothership Entertainment. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

«Märtha» blir styrt fra kontoret i Vestre Torggaten. Selskapet har seks-syv personer som har full fokus på serien.

– Dette blir faktisk den første serien vår som kommer ut til folket. Så det er fantastisk start. Vi har klare ambisjoner om å levere kvalitet. Det er på dette nivået vi skal være, sier Nakken.

Han synes det er viktig at det blir produsert ambisiøse TV-prosjekter med Bergen som base.

– «Märtha» har et stort internasjonalt potensial også.