Her er den nye logoen til TV 2

TV 2 presenterte nytt utseende tirsdag ettermiddag. – Jeg er virkelig stolt av den nye profilen, sier sjef Olav T. Sandnes.

TV 2-sjef Olav Sandnes poserer foran kanalens nye logo. Foto: Eivind Senneset, TV 2

Publisert Publisert I dag 12:25

Tirsdag ble TV 2-ansatte kalt inn til allmøte etter at alle ansatte skal ha fått en fysisk pakke med kodelås.

På boksen sto det at esken åpnes i fellesskap 19. januar 2021: «Delta på taktskiftet 2021 for å få koden».

BT fikk tidligere opplyst fra flere hold at en av endringene handler om kanalens logo, noe kanalen like før klokken 15 bekrefter i en pressemelding.

Ny logo

– TV 2s visuelle identitet har bare gjennomgått små justeringer siden 1992, samtidig som både TV 2 og mediebransjen har endret seg fundamentalt. Jeg er virkelig stolt av den nye profilen og hvordan den viser bredden av dagens TV 2 på en helt ny måte, uttaler TV 2-sjef Olav T. Sandnes i pressemeldingen.

Den nye logoen til TV 2. Olav T. Sandnes sier profilen bygger på at det moderne Norge er sammensatt og mangfoldig. Foto: TV 2

Sandnes sier at til tross for at TV 2 historien er sterk, så jobber den også litt mot kanalen.

– Enkelte forbinder oss stadig vekk kun med den lineære TV kanalen som ble startet i 1992. Derfor må vi sørge for at vi ikke bare er - men også oppleves som - det digitale innholdsuniverset vi har blitt, sier Sandnes.

Skal våge mer

En ny visuell identitet er første steg i et taktskifte som omfatter hele TV 2s organisasjon, varsles det i presemeldingen.

TV 2-sjefen sier de blant annet skal våge mer.

– Jeg vil ha mer debatt og diskusjon rundt de innholdsvalg vi gjør. Jeg vil se mer risiko med mulighet for terningkast 6 enn trygghet for å sikre terningkast 4. Det skal også gjelde på andre områder, sier TV 2-sjefen.

Sumo-navnet vil forsvinne

Samtidig beroliger han med at kjente konsepter ikke vil forsvinne med dette. Men en mer samlende merkevare, vil blant annet få konsekvenser for Sumo-navnet, som i løpet av året vil forsvinne.

«ETT TV 2» er navnet på den nye organisasjonsstrategien i selskapet.

– Skal TV 2 lykkes framover må vi legge bedre til rette for at alle kan få gjort jobben sin i hverdagen. Vi skal selvsagt ikke snu opp ned på alt, men vi kan rigge oss annerledes så vi er i bedre stand til å levere på de målsetninger vi har satt oss, legger Sandnes til.

Publisert Publisert: 19. januar 2021 12:25 Oppdatert: 19. januar 2021 15:46