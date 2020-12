– Dette er åtte millioner kroner rett ut av vinduet

Byrådets upresise informasjon til kultursektoren i Bergen vil koste kommunen åtte millioner kroner, påpeker Harald Victor Hove (H).

Harald Victor Hove (H) er ikke imponert over byrådets råd til kulturlivet i november. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

BT har skrevet flere saker om uenigheten mellom kulturminister Abid Raja (V) og kulturbyråd Katrine Nødtvedt (MDG) om gjennomføring av kulturarrangementer i Bergen.

6. november innførte byrådet en særegen regel om at det kun er tillatt å ha maks 20 publikummere samlet.

Byrådet signaliserte utad at kulturlivet burde avlyse de fleste arrangementene.

Byrådsleder tok grep

Det fikk Raja til å steile fordi regjeringen allerede har en stimuleringsordning som gjør at det skal lønne seg å gjennomføre, selv om det kun er plass til 20 mennesker.

– Avlyser du når det ikke er et totalforbud, får du ikke penger, var budskapet hans.

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) må åpne lommeboken for kulturlivet. Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

Kulturrådet bekreftet at aktører i Bergen som avlyste, verken kunne få penger fra stimuleringsordningen eller kompensasjonsordningen, og dermed kunne de tape mye penger på å høre på kommunens formaninger.

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) innså at de hadde kommet med upresise råd, og fortalte BT sist onsdag at byrådet ville ta affære.

– Det er ikke tid for å fordele skyld. Nå er det tid for å finne løsninger. Derfor kommer vi til å fremme en sak for bystyret før jul slik at kulturaktører som har tapt penger de siste tre-fire ukene kan få penger, sa byrådslederen.

– Må ikke gjenta seg

I dag behandler utvalg for finans, kultur og næring saken.

I sakspapirene kommer det frem at denne redningspakken vil koste kommunen åtte millioner kroner, basert på sonderingen som er gjort hos kulturaktørene som blir rammet.

Summen skal tas fra «usikkerhetsavsetningen til koronarelaterte utgifter» som bystyret vedtok i forbindelse med behandlingen av tertialrapporten.

Kulturminister Abid Raja (V) er tydelig på at Bergen må gjennomføre arrangementene, selv om det kun er plass til 20 eller 50. Foto: Jil Yngland

– Dette er åtte millioner ut av vinduet, sier leder for utvalget, Harald Victor Hove (H).

Han mener at byrådet burde innsett dette i forkant av de eksterne rådene som ble gitt – og ikke etter at både presse og kulturminister hadde påpekt det for dem.

– Regelverket til kulturrådet virket å komme som julekvelden på kjerringen. Det er godt at byrådet innser at de gjorde en feil slik at aktørene ikke blir skadelidende, men det viktige nå er at vi får forsikringer om at dette ikke vil gjenta seg hvis Bergen må stenge ned flere ganger, sier Hove.

Kulturlivet i Bergen kan søke på den lokale kompensasjonsordningen allerede fra onsdag 9. desember.