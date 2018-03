I dag stadfestar Frank Nes i Bergen Live at Bruno Mars kjem til Bergen i juli.

At superstjerna skulle kome til Bergen blei først oppdaga då ei engelsk nettside la ut billettar til konserten, som dei seinare fjerna.

BT melde om saka, men den gongen ville ikkje Frank Nes i Bergen Live verken stadfeste eller nekte for at konserten var i boks.

I dag kunne han endeleg ta bladet frå munnen, og seie at ryktene er sanne.

– Dette blir kjempegøy, og eit av sommarens høgdepunkt. Dette er ein av verdas største artistar akkurat no, og han kunne valt mykje større scener enn i Bergen for å seie det slik, seier ein glad Frank Nes til BT i dag.

Konserten skal skje den 3. juli, melder BA i dag.

Megastjerne

Bruno Mars er ein av verdas største artistar akkurat no. Under årets Grammy-utdeling tok 32-åringen frå Hawaii med seg heile seks prisar, mellom anna for årets beste album.

– Denne konserten har vore jobba med sidan mai-juni i fjor. For oss som arrangør og Bergen som konsertby er det viktig at artistane frå øvste hylle vurderer oss når dei planlegg turneane sine. Det er veldig stas, seier Nes.

– Kva gjekk gjennom hovudet ditt då konserten blei endeleg stadfesta?

– Eg blei letta! Det har vore ei lang reise. Eg såg han i London i fjor, og i år tek han med seg hitparaden til Bergen.

Alice Bratshaug

Bruno Mars tar med seg stor amerikansk rapartist

Artisten skal til Europa med turneen «24K Magic World Tour». Konsertdatoen i Bergen ligg midt i turnéen.

Med seg på lasset har han også den svært kjende rapparen Big Sean, som mellom anna er kjend for låtar som «Bounce Back» og «I Don`t Fuck With You».

– Big Sean er ein av dei hundre mest strøyma artistane på Spotify, noko som i dagens marknad gir ein god indikasjon på kor stor ein artist er, seier Nes.