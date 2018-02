Fana-gutten Lars Bleiklie Devik har laget tullemusikk med Ylvis-brødrene siden barneskolen. De holder på fremdeles.

– Det er litt nerdefest når vi holder på. Jeg har sikkert laget musikk med Vegard siden vi var ti år gamle. Mye tullemusikk og seriøst fjas. Alle sammen liker å leke med sjangre, ta dem på kornet, sier Lars Bleiklie Devik.

Flyttet hjem igjen

39-åringen fra Fana bodde og jobbet i Oslo i mange år, men for tre år siden bestemte han seg for å flytte vestover igjen, til Askøy.

– Akkurat det var kanskje litt dårlig timing, for plutselig ramlet to store musikkprosjekter ned i fanget mitt, Ylvis’ «Stories From Norway» og musikalen «The Book of Mormon» på Det Norske Teatret. Men barn og familie fikk prioritet. Og Bergen er tross alt byen i mitt hjerte, sier Devik smilende.

Paal Schaathun

Han var kapellmester på de klassiske Fana Gymnas-revyene med Ylvis-brødrene, Øyvind Rafto, Calle Hellevang Larsen og Christoffer Schjelderup.

Siden har Devik jobbet mye i spenningsfeltet musikk og humor, som produsent, låtskriver og musiker.

Fakta: Lars Bleiklie Devik 39 år. Fra Bergen. Komponist, arrangør og musiker. Bor på Askøy med Julie Rusti Devik, kjent som skuespiller fra «Varg Veum – Tornerose» og «Fritt Vilt III». Sammen har de to barn. Devik har utdannelse fra Paul McCartney-skolen LIPA og Norges musikkhøgskole. Har jobbet veldig tett med Ylvis i mange år. Har også stor suksess med musikalen «The Book of Mormon».

Det inkluderer det meste Ylvis har gjort på scene og TV, to show med Raske Menn og samarbeidsprosjekter med Vidar Magnusen – alle sammen Fana-gutter. Han er også musikalsk leder for «The Expensive Jacket Tour», som fremdeles er aktiv.

– Det tok veldig av da Vegard og Bård begynte å lage musikkvideoer i forbindelse med «I kveld med Ylvis», sier Devik.

Takknemlig for «The Fox»

Monsterhiten «The Fox» var det Stargate som tok seg av. Devik står likevel bak mesteparten av Ylvis-katalogen, som «Stonehenge», «The Cabin», «Massachusetts» og «Jan Egeland».

– «The Fox» åpnet dørene for Ylvis. Dermed fikk folk i hele verden øynene opp for de andre låtene. Den sørget for at Ylvis-maskinen er der den er i dag. Det er jeg veldig takknemlig for, sier Devik.

Geir Martin Strande

Ylvis’ musikk skapes av de samme folkene. Fjerdemann er tekstforfatter Christian Løchstøer. De jobber veldig tett i idéfasen. Ole Martin Hafsmo på regi har også en viktig rolle i det kunstneriske teamet.

– I «Stories from Norway» jobber vi ut fra dokumentarisk materiale. Da kan det bli en sang basert på noe folk sier – med en klar humoristisk vinkling. Forsen til Ylvis er at vi kobler sammen alt vi har hørt på gjennom tidene. Og siden det musikalske er så gjennomført, blir tekstene enda vittigere. Det skjer organisk. Vi har alltid vært sammen og er veldig på bølgelengde, sier Devik.

Tidenes mestselgende musikal

Han er inne i en periode der det jobbes dag og natt for å bli ferdig med de syv episodene til «Stories from Norway», som allerede er blitt en seersuksess. Siste episode ble ikke ferdig innspilt før i forrige uke.

– Vi er i postproduksjon nå. Det er da alle detaljene skal på plass. Heldigvis kan jeg gjøre en del av arbeidet hjemme på Askøy. Men det siste året har vært en skikkelig pendlerfest.

– Er det for komplisert å operere fra Bergen i din bransje?

– Jeg tenkte at jeg kan være hvor som helst, for lydfiler kan jo sendes over nettet. Og det går an å ha det travelt i perioder. Men det er ikke til å stikke under stol at det er langt flere arenaer tilgjengelig i Oslo – film, TV, scener, med mange dyktige folk samlet, sier Devik.

Signe Dons

Arbeidet hans er veldig assosiert med Ylvis. «The Book of Mormon» ble et kjærkomment avbrekk. Der jobbet han også tett med en annen god venn, Vidar Magnussen, som hadde ansvaret for regien.

Musikalen var en kjempehit på Broadway og i Londons West End, så musikken kom fiks ferdig fra originaloppsetningen. Oslo-utgaven runder i disse dager forestilling nr. 100, og ligger an til å bli historiens mestselgende musikal i Norge.

– Min jobb som musikkprodusent er å få det til å låte på en norsk scene og innstudere musikken med alle aktørene. Jeg er vant til å sitte mye i studio, så det var gøy å være ute i felten. Jeg fikk mye frihet og var med på castingen, sier Devik.

– Lever ut rockedrømmen

Timeplanen er bevisst temmelig åpen fremover. Først og fremst skal Devik ha en lang pappaperm etter den intensive jobbeperioden.

Pål Schaathun

– Vi har to små barn, på åtte måneder og tre år, så de skal få full oppmerksomhet. Konen min har gjort en vanvittig innsats på hjemmebane, hun har vært usedvanlig forståelsesfull.

– Hva med å produsere vanlig musikk?

– Jeg har faktisk produsert et nytt album med Eirik Søfteland. En skikkelig metalplate. Eirik har glimt i øyet og liker å dra på litt, men det er ingen køddetekster denne gangen.

– Hva med mer Ylvis-jobbing?

– Vi kommer til å gjøre flere konserter i sommer. I fjor spilte vi for 30.000 mennesker i Slovakia. Det er nesten absurd å stå på scenen og spille tant og fjas for så mange folk. Vi får levd ut rockedrømmen, sier Devik.

Vegard Ylvisåker kan ikke rose barndomskameraten høyt nok.

– Når man setter i gang et prosjekt som «Stories From Norway», er det helt avgjørende å ha personer som Lars med på laget. Vi møttes i fjerde klasse, og siden har vi jobbet sammen på utrolig mange og varierte prosjekter. Det er behagelig å gi ting til Lars og vite at det ligger i de beste hender, sier han.