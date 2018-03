– DET VAR EN TABBE: Noe av den internasjonale kritikken mot «Utøya 22. juli» har vært at hendelsene i filmen blir hengende litt i løse luften, uten noen forklaring. – Her hjemme kan alle historien om hva som skjedde 22. juli, og hva det var som drev terroristen. Jo lenger vekk fra Norge du kommer, jo mindre vet de om bakgrunnen for hendelsen. Det var en tabbe å ikke ha med mer om bakgrunnen i den internasjonale versjonen av filmen, sier regissør Erik Poppe. FOTO: Alice Bratshaug