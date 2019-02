Les om bergensartistene Egge, Leknde Lett og Stenersen i ukens musikkspalte.

Provoserende sangtitler tyder ofte på en provokativ artist, og Egge er intet unntak. Artisten, som er best kjent fra skranglerockbandet Shakanaka, er en androgyn, grenseoverskridende og paradoksalt karismatisk skikkelse som nå har tatt steget ut i solokarriere. «Swallowing My Own Piss» kommer til å miste lyttere på bare navnet, men de gjenstående blir belønnet med en av de beste, skitneste rockelåtene på lenge.

Tenk britiske Babyshambles møter danske Iceage, på en låt som verdsetter det vakre i de mindre vakre sidene av livet.

Låten «Gale» starter kanskje som en god gammeldags klubblåt, men den snur kjapt i sporet og blir duoen Lekende Letts dypeste så langt. Synne Sofi Bårdsdatter Bønes synger sympatisk og søkende: «E det meg det e noe gale med?» Hennes hektiske tanker er delikat omsvøpt av Kristian Stockhaus’ lekende lydlandskaper. Disse bygger han opp med bankende beats blandet med gjenkjennelige elementer fra egne prosjekter. Når Bønes sier at det ikke finnes noen kur for hennes hjertesorg står det klart for en: Lekende Lett har laget en låt som beviser at klubben er det beste stedet å gråte fra seg.

GORM K. GAARE / EUP-BERLIN.COM

Nettopp dette melankolske uttrykket dyrker også indierockeren Stenersen, dog på et enda mer emosjonelt og mykt plan. «Blomster» er en av de soleklart fineste låtene på hans nye EP «Før», og byr på sjarmerende, nesten pusete fraser som «du sier det med blomster, men jeg hører ingenting». Hans direkte og sentimentale tilnærming til rocken balanserer hårfint på kanten til parodien.

Men likevel har hans melodier noe ekstra, og kan minne litt om vår egen Boy Pablo, som han også skal varme opp for på hans forestående Verftet-konsert. Stenersens inderlige vokal – levert på bergensk – gjør ham til en annerledes trubadur i den alternative rockens verden, hør bare på «Paraply» og «Engleøyne». «Hold kjeft» er som gjort til å varme oss opp fra den lange, kalde vinteren med ukens mest bittersøte strofe: «Verden er for stor for en som er så liten og rund som meg».